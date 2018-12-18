外盘下跌+两市交易所传递的扩容信号，成为周二市场最大的压力。





而对比一下外围很有意思，美股的隔夜大跌是因为美联储再次强调了加息预期。从技术上看美股三大指数已经全部破位，这个讲过，不再赘述。全球市场尤其今天开盘的亚太市场受到利空影响全部低开。但截至收盘日本韩国中国香港的主要指数全部翻红。A股在早盘属于全球跌幅最小的品种。到收盘成为亚洲绝少仍然绿着的指数。





这种区别只能说明——其一，和我们之前给大家做出的判断比较正确，美股的下跌对于A股来说，并不是最核心的利空因素。原因在于A股提前下跌的一年其实很好的对冲了风险，而在新兴市场货币+股市崩盘、大宗商品下跌、比特币等莫名其妙的资产泡沫破裂之后，美股这个时间点跪了，其实仅仅是在“补作业”而已。





其二，一直以美股作为最大政绩的没谱，会否在美股下跌后，加快推进与中国谈判的步伐，这个反而值得期待。





但既然外盘问题不大，主要利空就是内部。上面提及的两大利空，事实上后者对盘面杀伤比较大。上交所称未来两年国内股市市值将有更大增长空间，深交所称将放宽创业板上市条件。这两点是今天把市场吓尿了的主要原因。





诚然过去三年A股虽然走得很次，但是市值却保住了，怎么保住的大家心知肚明，所以接下来说市值有巨大的增长空间，究竟意味着是鼓励反弹，还是鼓励继续发新。特别是叠加深交所的表态，很有一种两家抢买卖的感觉。这种预期下，市场的承压几乎是必然的。





上午召开的改革开放四十周年大会，国家表彰了改革先锋个人，我们找了一份先锋名单对应的上市公司目录，大家可以一看

午后看郭嘉队有出手的迹象，一定程度上收窄了跌幅，保住了下方的趋势线支撑，确保沪指不至于出现破位的状态。但从分时上看，成交量的跟进太弱了，资金仍然非常犹豫。这里面周四凌晨的美联储议息会议结果是一个重要的因素——虽然没谱已经大幅干预，但考虑到此前的信号，加息仍然是大概率事件。





除此之外，后半周的中央经济工作会议则是更加重要的政策事件，能否传递出超预期的政策利好信号。对于现阶段的市场而言，至关重要。

技术上面，沪指周二险守趋势线下沿，量能继续萎缩，方向选择在即，周三市场会迎来一个非常重要的变盘窗口。对比此前30分钟级别，此次将是日线层面的方向选择。在明确的强势方向确认前，不建议大家盲目开新仓。这个位置，就是磨心的过程。



