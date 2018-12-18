隔夜几个消息面因素，对于盘面的影响还是巨大。





其一是美股下跌，昨夜三大美股指数跌幅都超过2%。这个2%的意义比较大，至此，美股三大指数已经毫无疑问的形成技术破位。美股的下跌源于美联储再次传递了加息信号。为此没谱同志也再次痛斥联储的没有大局观。然而无论如何，市场一直在猜测的美股技术性熊市至少从图形上已经成立。





这一信号诚然对A股构成巨大压力，隔夜欧美市场血雨腥风，早盘整个亚太市场一片惨淡。你别看A股这个德行，已经算是“领跑”全球股市了。





但是我们需要思考的是，这对于A股来说真的是个坏事吗？美股的走熊当然对于A股会是压力。强势美元政策下，今年开始陆陆续续的资产泡沫崩盘破裂已经成为常态，新兴市场货币和全球股市是第一刀，大宗商品是第二刀，比特币早就已经跌到脚后跟，美股的下跌应该说是必然。





但是从另外一方面去想，没谱上台之后，一直把美股当做自己最大的功绩。这个位置美股的下行是否会成为推动中米和谈的关键性变量其实反而非常值得期待。并且反观A股，已经提前下跌一年，还能怎么样？短期震荡不可避免，但是中长期而言，一次由美股带动的加速赶底，很可能会导致牛市的提前到来。





其二是两大交易所传递的加速上市信号。这个当然是利空，上交说表示市值接下来有巨大扩容空间。深交所表示会放宽创业板上市要求。仍然是IPO提速的信号，这在注册制之前应该是必然，毕竟要提前减少堰塞湖压力，才能给注册制顺利过渡。





无论如何，消息面因素，导致了技术上的下行，早盘沪指跌超1%，已经跌破昨天画的上涨趋势线，如果午后郭嘉队不能力挽狂澜，那么方向选择确立后，很可能会进一步回踩2550寻找支撑。





对于市场短期的震荡，只能告诉大家忍耐，毕竟所有的黎明前都是黑暗的，不过对于A股来说，这应该已经是万里长征的最后一步。耐心等待，好事将近。



