【今日题材】

1、国产刻蚀机入选全球首条5纳米芯片产线、相关公司受关注

据媒体报道，中微半导体设备(上海)有限公司自主研制的5纳米等离子体刻蚀机最近经台积电验证，性能优良，将用于全球首条5纳米制程生产线。台积电计划明年进行5纳米制程试产，预计2020年量产。

相关概念股：

可立克(002782)通过创投基金参股独角兽中微半导体。

四川双马(000935) 通过义乌和谐参股中微半导体。





2、雄安新区智能城市建设提速、相关公司有望受益

据媒体报道，中国移动主动发挥自身优势，采取系列举措支持雄安新区建设。在基础设施建设方面，已在雄安新区实现NB-IoT网络全覆盖、5G演示网络实现重点区域覆盖,“千兆入户、万兆入企”接入能力重点区域初步形成。在创新能力方面，正式挂牌成立“中移(雄安)产业研究院”。在产业生态方面，将发起设立5G联创产业基金，打造数字化产业生态圈。

相关概念股：

达实智能(002421)子公司雄安达实获省级工程研究中心筹建资格。

飞利信(300287)设立雄安分公司聚焦雄安新区新型数字城市相关建设。





3、宝马携手保时捷推快速充电桩，充电3分钟续航100公里

据报道，宝马和保时捷联合推出了一款充电桩，可在三分钟内为电动汽车提供足够的动力驱动，支持其行驶62英里(约100公里)。该充电桩赶超了特斯拉的超级充电桩，使充电更便捷。据悉，这款超快速充电桩原型功率为450千瓦，是特斯拉超级充电桩的三倍以上。

相关概念股：和顺电气(300141)、英飞特(300582)





4、阿里首家未来酒店将开业 实现全场景智能服务

阿里首家未来酒店菲住布渴(FlyZoo Hotel)将于12月18日开业，选址在杭州阿里巴巴西溪园区旁。菲住布渴实现了全场景身份识别响应和大面积的AI智能服务。据介绍，住客从大堂到电梯再到房间，乃至餐厅、健身房等等，都涵盖人脸识别、语音控制、智能机器人等黑科技服务。通过AI智能服务中枢、数字化运营平台及管理系统，酒店采用了系统数字化解决方案。

相关概念股：石基信息(002153)、佳都科技(600728)









5、首个国产PD-1单抗获批上市、百亿级市场可期





17日，国家药品监督管理局有条件批准首个国产PD-1单抗一一特瑞普利单抗注射液上市。这是我国企业独立研发、具有完全自主知识产权的生物制品创新约品，用于治疗既往标准治疗失败后的局部进展或转移性黑色素瘤。





相关概念股：





乐普医疗(300003)战略投资1.98亿元参股君实生物。 安科生物(300009)也在积极布局PD-1品种研发。









【要闻】

1、发改委投资司召开调动民间投资积极性 促进民营经济持续健康发展工作座谈会

2、李：中国有条件、有能力应对各种风险挑战 保持经济平稳运行

3、上海千亿资金支持15家民企 地方官员称以后或还有第二批第三批

4、西安首批30家企业拟登陆科创板 名单已通过“选秀”

5、交易所：上周新增报会企业5家

6、私募基金行业首次纳入全国经济普查

7、广东工信厅解释为何停发广东PMI：按国家统计局要求

8、茅台董事长对白酒业有信心：自己的饭碗不是别人能随便砸掉的

9、梅赛德斯-奔驰即日起在中国大陆下调美国进口车型厂家建议零售价

10、财政部：继续执行内地与香港基金互认有关个人所得税政策

11、新华社回望2018年楼市：持续调控坚决遏制房价上涨！

12、碧桂园提逐步放开投资 杨国强：城镇化之路不可阻挡

13、首个国产PD-1抗体药物特瑞普利单抗注射液获批上市

14、美国三大股指均下跌逾2% 能源与科技板块重挫









【增减持】

通化东宝(600867)：大股东拟2亿至3亿元增持股份

北部湾港(000582)：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

炬华科技(300360)：拟以2亿元-4亿元回购股份

康恩贝(600572)：回购股份额拟调整为4亿至8亿元

火炬电子(603678)：控股股东方面拟减持不超4.26%股份

华自科技(300490)：乐洋创投拟继续减持不超2%股份

联创电子(002036)：股东硅谷天堂PE基金拟6个月内减持不超过2%

恒泰实达(300513)：部分监事、高管及股东拟6合计减持不超1.2798%股份

中欣氟材(002915)：持股1.16%股东华睿睿银拟6个月内清仓减持





【个股公告】

生物股份(600201)：子公司产品获韩国兽用医药品进口许可

南宁糖业(000911)：控股股东筹划国有股权无偿划转

金陵体育(300651)：2018年拟10转7派2.8元

合力泰(002217)：实控人变更为福建省国资委

杭州园林(300649)：签逾4亿元EPC合同 占去年营收219.97%

华数传媒(000156)：终止筹划重大资产重组

中国人保(601319)：前11个月保费收入共4563.78亿元

金一文化(002721)：拟不低于4.62亿转让江苏珠宝51%股权





【解禁】

菲利华(300395)、五洋停车(300420)、三夫户外(002780)、新和成(002001)、众信旅游(002707)、博深工具(002282)、天神娱乐(002354)、杰赛科技(002544)、振江股份(603507)、大豪科技(603025)、中新科技(603996)



