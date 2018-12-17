A股除了牛市和熊市之外，应该还有一种叫睡市。就是看一眼开盘，就可以开始闭目养神，等到下午三点闹钟一响收盘了，再伸个懒腰起床。

讲道理我们觉得A股终于在多方的调教下走成睡市这么个揍性，其实真的是利大于弊。

往个人身上说，一个睡市既减轻了工作压力，让诸多金融行业的朋友们不再疲于奔命，而是安心等死。又促进了家庭和睦，让股民可以白天踏实睡觉，反而使得回家后有更多的精力陪伴家人。

往股民整体身上说，一个睡市让我们更有自豪感——毕竟虽然涨不起来，但是好歹也没跌下去，A股终于通过一路向右走解决了长久以来拖国家后腿的尴尬定位。同时还促进了社会和谐——毕竟相比于每天领一根阴线的股民来说，A股横着走真的应该是连唱二十遍《感恩的心》了。

A股简直是“中国好捧场”。虽然说建国后不能成精，然而看来还是要恭喜大A股终于修炼成了一只螃蟹精。虽然说都是调侃，但是行情怎么样，大家大约都心里有数。

创投，雄安，大湾区，基建盘中都有异动，但是成交配合和涨停数量又都不太尽如人意。资金在题材上面的选择，也毫无疑问在延续着对于明天和大后天大会的预期。12月18日改革开放四十周年大会，12月20日中央经济工作会议，几乎是月底前留给A股最后的温柔。

但即便是如此，我们从市场的角度来看，似乎资金的埋伏意愿也并不太强烈。抛开新股一枚和通产丽星这个拟收购的品种之外，唯一四板的品种汉嘉设计，兼具了海南、建筑、次新等多重刺激，资金非常挑剔。除此之外，只有两家二板，其余都是头板。市场在强势股的持续性目前看并不太良好——这并不以你属于任何大题材而存在区别。你非要问为什么？我觉得不妨去看看光一科技、东方通信这些都已经坟头草丈五的品种。

除此之外，白马股作为市场重要权重分支继续承压——周末同仁堂的利空，直接干崩了汤臣倍健和一心堂，两家公司双双跌停。加上之前的带量采购利空，目前是不管传统意义上的药企，还是保健品企业都在受到各种因素的压制。

资金情绪急剧萎缩+重磅事件性因素刺激在即，这些带来的影响是下一轮方向选择的快速临近。从目前市场的波动上看，沪指再度濒临一个收敛三角形的尾部，叠加成交量的快速萎缩。很可能将在近期形成一次更加强烈的方向选择。如果没有办法走出快速放量的上攻形态，那么需要特别的警惕。