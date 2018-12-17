隔夜美股的大幅下挫，导致今早A股习惯性的膝盖一软。但是将跪未跪之际突然想起来，好像自己家还是有点利好的，于是颤巍巍的先蹲着不动了。





从外围来说，美股目前三大指数位置都很尴尬。上涨趋势肯定是被破坏到了，目前基本上处于顶部颈线位的位置，类似有点像15年年底和16年3月的状态，尤其道琼斯指数连高位震荡的趋势线都已经跌破，所以基本上目前的行情，对于美股而言，就是一个遮羞布。走熊已经是共识，破位也只差临门一脚而已。





但回归国内而言，本周应该说是毫无疑问的超级周，中央经济工作会议，改革开放40周年大庆，美联储议息会议，两市各大权重指数的重新排选标的，都将在周内发生。尤其是两大会议的时间确定之后。实际上给了市场一个定心丸，毕竟会议维稳是A股的老套路。这对于投资者来说一定程度上能够缓解目前市场人心惶惶的状态。





而与此同时，在上周我们释放了三个月暂不对进口汽车加征关税的善意之后，周末没谱同志也表示“中国希望达成一份非常全面的重大协议。这种情况是有可能实现的，而且可以相当快！”虽然已经习惯性的愿意等等看，不过在刘鹤访美之前能够传递出这种态度，对盘面来说不失为一个好事儿。毕竟没谱上任以来，也一直把美股作为自己的功绩炫耀，目前看来老美的维稳需求也同样强烈。





所以早盘看热点也基本上反馈在这两点上。一个是基建补短板概念的再次启动。上周基建板块经历了大起大落，游资快进快出基本上消耗了市场绝大部分的热度。在会议开启前，我们对于相关板块的持续性还是保持观望态度。不过如果能够保持超过一天的热度，证明资金情绪确实是在回暖，这个是值得期待的地方。





而和谈里面最明确的知识产权概念的前期龙头——光一科技，也在被监管大棒打晕之后，第一次出现企稳信号。这个位置想要回天恐怕乏术，不过和谈不失为一个大方向和主题，也是值得关注的。





总的来说，利好逐步释放之下，市场开始形成企稳。但是目前看仍然没有实质性的定音锤出现——不管从政策面还是从资金面，还是热点板块都是如此。基建的梅开二度是今天早盘最大的亮点。市场太需要一个有一定体量的比较健康的题材来做领头羊。也唯有如此才能打破游资的大魔咒。希望基建能够争口气。



