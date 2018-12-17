【今日题材】

1、政策支持持续加大 农村网络零售额超万亿

近期《改革开放40年：走向世界的中国农村电商》系列中英双语视频引发关注。加之，《电子商务法》将从2019年1月1日开始实施，这是我国在电商方面的首部综合性法律，其中六十八条是针对农村电商提出的。2017年，全国农村网络零售额突破万亿大关，但从发展角度看，农村电商的比重较低，还有很大提升空间。

相关概念股：

农产品(000061)经营管理32家大型农产品(000061)综合批发市场和大宗农产品(000061)网上交易市场。

新洋丰(000902)牵手阿里转型农业综合服务商，公司还是第一家入驻阿里村淘的复合肥品牌。





2、发改委密集批复大基建 铁路投资值得期待

11月，发改委共审批核准固定资产投资项目13个，总投资242亿元，其中审批项目9个，核准项目4个。今年三季度发改委审批核准的固定资产投资项目金额是二季度的4.8倍，是一季度的2.6倍。可见，从7月份底国务院提出基建补短板以来，固定资产投资正在加速落地。其中，作为“稳投资”的主角之一，年内铁路建设增长势头良好。

相关概念股：中国铁建(601186)作为铁路施工龙头最受益，此外，还可关注中铁工业(600528)、中国中车(601766)等。





3、小鹏汽车首款车交付 未来或科创板上市

12月12日，小鹏汽车向24位车主交付首款量产车G3，成为继蔚来和威马之后第三家实现交付的初创车企。小鹏汽车副董事长兼总裁顾宏地介绍，小鹏汽车通过股权融资和银行贷款，获得的融资总额超过100亿元。顾宏地说“科创板上市在我们的考虑范围之内。”

相关概念股：

泰达股份(000652)通过创投公司间接参股小鹏汽车。

德联集团(002666)子公司佛山德联获得了小鹏汽车制动液和变速箱油供应的项目定点。

海马汽车(000572)全资子公司海马汽车(000572)有限公司与小鹏汽车签署协议，双方将合作开展研发、生产、销售小鹏新能源汽车。





4、国内萤石价格走势稳定 创周期内历史新高

据生意社数据显示，12月13日，萤石参考价为3633.33元/吨，与月初相比，上涨了1.87%，与前日持平，创下周期内历史新高，较2016年12月18日最低点上涨逾159%。

相关概念股：

金石资源(603505)是国内萤石资源龙头，采矿规模达102万吨/年，受益于萤石涨价。

巨化股份(600160)浙江是萤石资源大省，公司周围几百公里聚集了全国60%的萤石资源，公司具备研发及品牌、市场优势。









5、锂电龙头产能扩张超预期、设备需求将提升





宁德时代(300750)最新公告，旗下子公司时代广汽将在广州投资46.26亿元进行动力电池扩产，项目建设周期约24个月，规划用地400亩。不久前的11月29日，宁德时代(300750)刚刚公告投资76亿元，扩建江苏时代三期项目。两次公告相距仅半个多月，电池龙头的扩产进程超出市场预期。





相关概念股：先导智能(300450)、赢合科技(300457) 等为锂电设备行业龙头。













6、深汕特别合作区正式揭牌相关建设有望进一步提速





据媒体报道，深汕特别合作区于12月16日正式举行揭牌仪式。此次揭牌是深汕特别合作区体制机制调整后的标志性事件，同时也意味着合作区将不再由深圳、汕尾两市共管，而是转由深圳全面主导。深汕特别合作区的揭牌，标志着深汕特别合作区进入崭新的发展阶段。根据规划，深汕特别合作区要建设“四区一城”，即：区域协调发展示范区，深圳产业拓展支撑区，承接珠三角产业转移协作区，粤东振兴发展先行区和现代产业新城。





相关概念股：





深振业A(000006)公司竞得深汕合作区振业时代花园项目，项目占地8.67万平，目前项目开发进展顺利，处于在建状态。





中装建设(002822)公司参与深汕特别合作区的建设，目前在建项目约4000多万元，后续仍然会加大市场开拓力度。









【要闻】

1、证监会核发3家企业IPO批文 未披露筹资金额

2、李：政府出台文件切忌“一刀切”和“下指标”

3、万钢人民日报撰文：五方面同步发力 促进新能源汽车产业健康发展

4、游资恶炒东方通信收警示函

5、11月70大中城市中有63城新建商品住宅价格环比上涨

6、宝马将于12月15日起下调在中国销售的美产汽车价格

7、林郑月娥：粤港澳大湾区发展规划明年初正式出台

8、德国金融监管局宣布结束吉利并购戴姆勒股份调查：无任何罚款

9、深汕特别合作区揭牌

10、阿里半导体“平头哥”落户张江

11、北京：对北京同仁堂(600085)蜂业有限公司开展调查

12、11月私募大幅加仓3.46% 为近半年来最大加仓

13、深交所下发股票期权交易规则草案：上市公司董监高限制买卖 还有熔断机制

14、美股大跌道指跌近500点 大型科技股全线收跌





【增减持】

海立股份(600619)：富生控股及葛明先生已累计减持2.75%股份

广信股份(603599)：安徽省创投等拟减持不超过2%公司股份





【个股公告】

莱克电气(603355)澄清媒体报道：实际控股股东不是减持而是转持

汇鸿集团(600981)：减持部分华泰证券(601688)及江苏银行(600919)股权 获益8703万元

东方证券(600958)：花旗亚洲无意延长东方花旗证券合资期限 拟转让所持全部股权给公司

万通地产(600246)：终止收购星恒电源78.284%股份

ST景谷(600265)：控股股东拟溢价两成要约收购25%股权

上海机场(600009)：11月份旅客吞吐量同比增2.43%

外运发展(600270)：向上交所提出终止上市申请

酒鬼酒(000799)：拟竞拍土地 用于酿酒生产及配套项目建设

吉药控股(300108)：拟参与设立产业并购基金

杭氧股份(002430)：子公司拟合计6.25亿新建项目 增强供气规模

银邦股份(300337)：与浙江三花签5.67亿元销售合同

建科院(300675)：拟与雄安城投等设立合资公司

同仁堂(600085)：“过期蜂蜜”事件对公司收入利润等财务方面影响甚微

东方铁塔(002545)：预中标1.8亿元国家电网项目





【解禁】

游族网络(002174)



