市场一片稀烂。也好，有时候所谓不破不立，其意义并不是在于必须要破。而是在于只有破了才能让人重视问题。你不看他楼塌了，却只见他起高楼只见他宴宾客，永远觉得是一片歌舞升平。





然而事实是——当游资终于在监管之下退去，市场干掉了池塘里的鲶鱼，池塘也最终变成了一洼死水。





昨天给大家讲反弹的力度不够，结果在今天回补缺口之后马上选择下行。其实三十分钟级别的技术走得非常的有意思，不但是高点逐级降低，并且没有此选择下行都伴随着跳空缺口的出现。这不得不说是一个市场逐步趋于冷清的信号。





盘面也如此，昨天领跑的基建，今天虽然不能说是一地鸡毛，但是持续性也是比较差，资金被大棒子吓得开始玩起了跑得快，而且是反复变幻路径，但万变不离其宗是炒预期——最次的一种玩法。





昨天叫——赌一赌中央经济工作会议会因为年底经济数据压力加码基建。

今天叫——赌一赌改革开放四十周年大庆会以雄安新区利好献礼。





市场最弱的时候往往会依托讲故事，但讲故事本身不是原罪，讲故事能够反而看出资金的强度——资金够强，故事就能讲成垃圾股炒作那样的山呼海啸，但是资金闹情绪，这两天的市场就是最好的例子。





目前我们最大的期待是下周的两个会议，以目前的公开信息来讲。下周二，12-18，改革开放四十周年。2.下周三，19-21，中央经济工作会议。





尤其是后者，因为所有的政策最终都要看中央经济工作会议的定调。明年一年究竟是加杠杆还是去杠杆，看得见的手究竟应该如何爱抚市场，易纲在政治局会议传递的货币宽松的信号究竟如何落地。以及传闻中五万亿减税又被传闻不减了的这条政策到底最终路向何方？





这将是下周揭晓的答案。而随着答案揭晓，我们认为市场也最终会迎来一次和解。





就像中国最古老的智慧所说的，物极必反，否极泰来——我们仍然认为，A股所经历的修行正在进入尾声，转折点正在临近。



