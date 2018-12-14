昨天风风火火的基建股全线调整。基本上印证了周四晚间我们的观点，而取而代之的是雄安的污水处理。





本质上市场在当下炒作的都是政策预期。年底前的两大会议，一个是中央经济工作会议，一个是改革开放40周年庆。两个会议目前都没有任何信号。因此资金就在预期炒作上面做手脚。





周四的基建拉升，本质上是在对赌经济工作会议释放出基建放水的信号。而今天的污水处理，则是在赌40周年庆上面雄安的一些新动态。





对赌本没有错，问题是吃相过于难看——资金已经承担不起一日游之外更加持续性的上涨。所以现在几乎所有的头天明星板块，第二天都要死一死给别人看。更要命的是涨停板，市场整体高度在下降，昨天炸板的雪莱特，今天直接跳空低开。市场整体的基调太弱了。





昨晚政治局会议召开，应该是提前定调经济工作会议的主要方向。大概看了一下媒体公开的内容。都是求稳。没什么亮点。只有易纲讲了几句颇有意思的话。大概意思是在给影子银行“翻案”——这里面最合乎情理的解读，应该是在吹风宽松的货币政策。





宽松这事儿分两方面讲。从去年的一波宽松来说其实本质上影响并不明显，经济仍然处于筑底周期中，宽松并不能够带动社融的明显上涨。其实我们确实应该多看美国在上世纪80年代的状态，当时美国政府的宽松政策本质上是失效的，反而造成了滞涨。我们目前国内在传统制造业+出口的两个角度上，与当时的美国颇为相似。所以盲目的进行流动性的扩张是否真的能够带来有效的刺激？不好说。





但从股市的角度来说，未必不是好事。毕竟所有资产都在高位，而A股提前暴跌一年。这个位置如果真的面对溢出的流动性，应该还是有吸引力的。当然前提是房子要稳住。





但无论如何，这些目前都没有定论，一切的答案都要等待中央工作经济会议才能够看到，所以大家也不妨耐心多等一等。等待明确的政策信号。



