【明日题材】

1、多家化工巨头上调涂料价格、相关公司有望受益

日前，贝克斯集团表示，其全球主要卷材和工业涂料产品集团的价格将上涨8%。PPG近日宣布将对其全球所有工业涂料产品实施10%的价格上涨。德国赢创公司宣布，将对其甲基丙烯酸树脂产品系列实施涨价，涨幅至少10%，有的产品涨幅达到20%-25%。荷兰皇家帝斯曼公司宣布，将对多个品牌的产品实施涨价。几大巨头调价生效日期均为2019年1月1日。相关概念股：

三棵树(603737)是国内建筑涂料大行业的龙头。

广信材料(300537)并购的江苏宏泰是国内光固化涂料领域的细分龙头。





2、部分电池片及组件产品缺货、光伏产品市场供需持续向好

据集邦新能源网报道，近期光伏产品市场供需格局陆续好转。电池片与光伏组件需求持续升温，部分产品甚至出现缺货现象。尤其电池片市场十分火热，一线厂的高效单晶几乎供不应求，且中国国内单多晶需求皆有上扬，以挤压到对海外市场的供给，导致部分买家愿意主动提升价格以换取供货。此外，上游硅料及硅片需求端也持续改善，硅料库存开始下降，单晶硅片已基本没有现货库存，多晶硅厂本周也已调升了生产利用率。

相关概念股：

捷佳伟创(300724)公司是晶硅太阳能(000591)电池生产领域的龙头设备商，客户涵盖主流光伏企业。 隆基股份(601012)是国内光伏电池领域龙头公司之一。





3、优信与淘宝合作股价5日涨210%、相关合作公司受关注

截至美股周三收盘，优信股价报收于7.26美元，大涨23.47%，盘中涨幅一度超过50%，目前总市值约21.23亿美元。自从公布与淘宝合作，优信股价一扫颓势连日高涨。从12月6日至今，短短5个交易日，优信股价涨幅高达158%，最高涨幅达220%。

相关概念股：

金固股份(002488)和阿里、康众汽配在汽车后市场合作成立新供应链公司，阿里出资16亿元成为合资公司第一大股东，获得淘宝、天猫相应汽车后服务类目独家运营权。

浩物股份(000757)收购100%股权的公司内江鹏翔与优信拍有合作。









4、欧盟对中国禽肉开放新关税配额、产业链或受提振

商务部发言人13日在例行新闻发布会上表示，11月30日，中欧双方在日内瓦签署了协议，妥善解决了裁决执行的问题，实现了互利共蠃。根据协议，欧盟同意对中国禽肉产品开放新的关税配额，包括6600吨鸭肉国别配额和5000吨鸡肉全球配额。

相关概念股：

华英农业(002321) 主营冻鸭、冻鸡和羽绒等产品，出口收入占主营比例超过20%，全资子公司菏泽华英禽业有限公司通过了欧盟认证；

圣农发展(002299) 为全产业链肉鸡饲养加工企业。





【要闻】

1、中央政治局：保持经济运行在合理区间 提振市场信心

2、证监会副主席李超：欢迎更多境外长期资金投资中国资本市场

3、易纲：要注意风险在债市汇市股市之间传染的可能

4、财政部公布，中国1-11月个人所得税12987亿元，同比增长17%

5、商务部：中美双方团队就磋商细节保持着密切沟通 进展顺利

5、外交部证实中方对两加拿大公民采取强制措施：已分别通报加方

6、高通律师称苹果公司拒绝接受法院送达禁令裁定

7、知情人士：青海省投资集团正就重组事宜与国企谈判

8、中共中央召开党外人士座谈会 征求对经济工作的意见和建议

9、上交所对巴克莱银行予以沪伦通GDR英国跨境转换机构备案

10、雄安新区管委会主任陈刚：19个月的“安静”背后是为即将开始的大规模开发建设打下坚实基础

11、广州全面总动员 大力推动创新企业科创板上市

12、央行行长易纲：影子银行要依法规范经营

13、“ETF之王”规模再创新高 上证50(699016)ETF一周吸金155亿

14、美股收盘涨跌不一 纳指涨0.29%





【明日复牌】

皖通科技(002331)





【增减持】

露笑科技(002617)：拟回购公司1.51%—4.54%股份

透景生命(300642)：股东拟减持不超3%股份

博敏电子(603936)：实控人拟减持3.67%公司股份

沃特股份(002886)：股东黄昌华减持公司3.18%股份





【个股公告】

创意信息(300366)：中标2亿元邮储银行硬件维保服务项目

岭南股份(002717)：联合体预中标25亿元PPP项目

皖通科技(002331)：控股股东将变更为南方银谷 明日起复牌

永太科技(002326)：海通资管拟4.68亿元受让公司7.99%股份

万安科技(002590)：2018年已累计收到政府补助2542.12万元 占2017年净利润近20%

三六零(601360)：持有腾讯音乐1.53%股份

贵州百灵(002424)：华创证券拟通过纾困基金为公司实控人提供逾18亿元资金支持

达实智能(002421)：签约深铁10号线和深云车辆段实训基地综合安防项目

棒杰股份(002634)：控股股东及其一致人协议转让公司13.73%股份

中国建筑(601668)：建筑业务前11月新签合同额2.08万亿元 同比增长6.3%

坚瑞沃能(300116)：债权人委托律师向西安市中院申请公司破产重整

乐金健康(300247)：公司董事张加祥遭证监会调查

凯迪生态：“16凯迪03”无法按时付息

中信银行(601998)：拟发行优先股募资不超400亿元

深深房A(000029)：股票将继续停牌不超过1个月

上海电气(601727)：子公司6800万元参投人工智能产业基金





【解禁】

蒙娜丽莎(002918)、全通教育(300359)、旺能环境(002034)、兰石重装(603169)



