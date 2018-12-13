昨天说市场面临方向选择，并且接下来的方旋选择会很剧烈。今天市场进行了一次中阳线级别的反攻。





强不强？还可以。市场中阳线反弹确实是一件好事儿，但是仍然涉及到几个问题没有改变。





第一是量能，早盘市场放量800亿，但午后量能萎缩有点严重，本质上是暴露了第一梯队拉高字后资金的犹豫态度——并没有第一时间跟进，而是选择观望。这与今天的主力品种选择有关系，我们一会再说。反正第一点是大家看到，午后量能大比例的萎缩。





第二是点位，沪指最高冲高接近40个点，然后高位横盘，这个冲高的动作，既没有突破2660的前期平台压力，也没有突破此前1月份以来市场的下跌趋势线压力。反而在逼近着两条压力线的过程中，出现了量能的萎缩和观望情绪。

因此我们说反弹很好，但是对比市场的期待来说，可能还不够。





接下来讲讲板块，板块方面，今天市场的发力点选择了基建。基建很有意思，基本上每一次经济大会之前市场都要拉基建。本质上就是在猜——会不会有稳增长政策出来。所以今天的盘面其实和以往一样，出现了两个非常典型的特征——一个是没有什么来由，没什么实质性利好，甚至昨晚的五万亿减税的传闻如果深究对于基建还是利空。另一个是真正涨停的个股有限。





这就是典型的在对赌政策预期。我们认为基建到未必是没有机会，因为此前就有过基建政策的转暖，而相关品种的位置也不能算高，但这里面的问题是我们会不会用传统基建的模式去做。中国的基础设施建设在全世界都是数一数二的了，很多地方高铁已经通到县一级别。我们倒认为后续大家不妨看一看基建里面真正的短板，这个我们以后有机会给大家展开说。





最后我们说说消息面，五万亿减税的传闻显然是最大的利好预期。如果是真的那么应该说是巨大的利好，即便是反推到股市本身，其影响力也应该远超减免印花税带来的影响。但五万亿的额度，我们认为不太可能是一年的量，以我国传统的政策模式，很可能是以五年为单位的总量。





毕竟目前财政收入、中央和地方债务的情况都不太允许一年暴力减税五万亿。那么究竟这个政策会如何落地。恐怕就要看年底中央经济工作会议的表态。而事实上这也是年底前最重要的政策关注点——毕竟十月底之后，所有的政策转向信号，监管转向又转向又转向信号。究竟最终如何落地，要看接下来的会议带来的细则方向。作为定调2019年的经济类会议，这是年底前最重要的重头戏。目前最新消息是很可能在周内召开。大家不妨拭目以待一下。



