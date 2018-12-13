昨天我们提示，接下来的方向选择会异常猛烈，今天市场选择了强势上行。





消息面上最亮眼的应该说是昨晚传闻的五万亿减税。减税这个传闻，如果是五万亿，那么应该说是巨大的利好，即便是反推到股市本身，其影响力也应该远超减免印花税带来的影响。但五万亿的额度，我们认为不太可能是一年的量，以我国传统的政策模式，很可能是以五年为单位的总量。





毕竟从几个角度来说，去年全年的全国税收也才14万亿，一下子减5亿，等于减少35%。减少35%，那转移支付、公共事业这些的压力都会骤然增大。传统意义上的国家提振经济手段，就是高投资，而如果大规模减税必然造成大投资的不确定性。





另一方面，17年底，中央财政国债余额接近14万亿，地方财政还欠了16万亿。算来算去也是至少30万亿的规模。姑且不论还钱的压力，至少这五万亿的财政收入下滑，不可能通过发债形式来补充。当然同理就是更不可能通过变卖资产。毕竟核心资产你不卖还有一批狼等着守着流口水。而冗余的资产想卖也不是一两年能够屡清楚的。





所以五万亿大概率是以五年为单位。但无论如何，如果属实，一定是重量级利好。而这个消息是否属实，接下来就要看年底中央经济工作会议的表态。





毕竟十月底之后，所有的政策转向信号，监管转向又转向又转向信号。究竟最终如何落地，要看接下来的会议带来的细则方向。作为定调2019年的经济类会议，这是年底前最重要的重头戏。目前最新消息是很可能在周内召开。今天早盘的基建异动，很可能是在对赌稳增长政策的预期。

最后就是早盘市场，早盘市场目前看市场完成短线方向选择，量能有比较明显的放大。目前方向选择比较稳了。接下来要看2660附近的压力，一个是近期的平台，另外一个是从1月份跌下来之后的趋势线，这两个在这里粘合，要看市场的表现，以及量能的配合。



