【明日题材】

1、国常会部署加快推进农机产业升级、助力乡村振兴

国务院总理李克强12日主持召开国务院常务会议，部署加快推进农业机械化和农机装备产业升级，助力乡村振兴“三农”发展。

相关概念股：可关注一拖股份(601038) 、吉峰科技等。





2、DMC价格持续新高 重申看好行业龙头机会

继12月初DMC创新高后，本周价格继续上涨。据万得数据显示，12月11日，国内主流厂家报价从4日的8900元/吨上调至9500元/吨，其中石大胜华(603026)报价10000元/吨，东营海科报价9700元/吨，再创新高。与此同时，原材料环氧丙烷山东地区价格跌至10000元/吨以下，目前DMC+丙二醇-PO-甲醇价差扩大至四年以来最高的约9000元/吨，企业毛利润已达2700元/吨左右。

相关概念股：石大胜华(603026)、奥克股份(300082)





3、广东阳江将大建海上风电 打造世界级产业中心

据悉，正在打造世界级风电产业基地的广东阳江市目前已有相关17个重点项目落地，计划总投资167.96亿元。近期，广东阳江发改局官网密集发布9个海上风电场项目核准前公示，共计5.6GW。

相关概念股：

金风科技(002202)风电整机项目落户阳江，公司是“制造+电站”双轮驱动的风电整机龙头。

粤电力A(000539)投建广东粤电阳江沙扒海上风电项目。





4、戴姆勒计划采购200亿欧元电池、相关公司有望受益

据媒体报道，奔驰母公司戴姆勒周二表示，计划到2030年将采购超过200亿欧元(227.5亿美元)的电池芯，该公司已经准备好量产混合动力车及电动车。

相关概念股：

江苏国泰(002091)是国内电解液龙头企业，宁德时代(300750)是公司重要客户。

杉杉股份(600884) 是国内最大的锂电材料综合供应商，已进入宁德时代(300750)、奔驰、宝马等全球知名品牌的上游供应链。





5、降温带动供需结构改善、天然气价格快速上涨

据百川资讯监测，近日国内天然气价格连续大涨，继昨日大涨8.91%之后，12日再次大涨10.26%。国内天然气最新报价已达到5339元/吨，本周三日累积涨幅接近30%。全国LNG市场最少82家LNG液厂码头涨价150-1000元/吨，其中内蒙古多地报价已达到5650元/吨，单日最大涨幅达到18%。目前，市场成交氛围较好，液厂走货顺畅，看涨心态较浓。

相关概念股：新天然气(603393)、陕天然气(002267)





【要闻】

1、国常会：决定实施所得税优惠促进创业投资发展

2、发改委：支持优质企业直接融资 进一步增强企业债券服务实体经济能力

3、银保监会：防范和化解重大风险的任务依然是保险监管的首要任务

4、财政部副部长刘伟调研新能源汽车产业 企业希望尽早明确财政补贴调整政策

5、董明珠：2017年不分红 是为了2018分得更多

6、国资委副主任翁杰明：鼓励民营企业参与国有企业混合所有制改革

7、国家药品监督管理局：着力深化审评审批制度改革

8、郑商所：甲醇期货1901合约的交易手续费标准调整为4元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为8元/手

9、上交所资本市场研究所：科创板2019年上半年大概率推出

10、民航局：未来几年将投超500亿元用于民航高校等建设

11、王岐山在广东调研时强调：建设好粤港澳大湾区

12、大连出台文件：力争拥有7个职业足球俱乐部 足球产业成为体育支柱产业





13、美三大股指集体收涨 道指涨0.64%









【明日复牌】

多喜爱(002761)





【增减持】

美的集团(000333)：已出资29.4亿元回购公司股份

旗滨集团(601636)：拟2.25亿元至4.5亿元回购股份

牧高笛(603908)：深创投等拟减持不超6%股份

宝塔实业(000595)：控股股东持有的部分股份可能被动减持

捷荣技术(002855)：持股5.5%股东深科技(000021)拟3个月内减持不超过1%





【个股公告】

恒力股份(600346)：2000万吨/年炼化一体化项目即将投料开车 公司业务向上游延伸

岭南股份(002717)：中标5.89亿元EPC项目

置信电气(600517)：预中标7.32亿元国家电网招标项目

葛洲坝(600068)：签署15亿美元海外水电站项目合同

三棵树(603737)：拟逾2亿元收购防水材料公司大禹防漏70%股权

上海电力(600021)：拟6.05亿元收购国家电投旗下浙江新能源公司

宏图高科(600122)：控股股东及实控人增持计划延期6个月履行

中孚实业(600595)：拟停产林丰铝电并转移产能 涉电解铝产能25万吨

天海防务(300008)：控股股东及其一致行动人所持公司股份被司法冻结

天龙光电(300029)：市场需求急剧减少 公司本部生产线全部停产

东方网络(002175)：信披违规 广西证监局拟对公司及控股股东监管谈话

中信重工(601608)：两家下属公司拟4亿元参与中信财务增资

中国武夷(000797)：拟非公开发行不超20亿元公司债

潜能恒信(300191)：与石油大学签订人工智能研究中心共建协议

北汽蓝谷(600733)：拟建设北京高端智能生态工厂 一期投资25亿元





【解禁】

深圳惠程(002168)、慈文传媒(002343)、名臣健康(002919)、康得新(002450)、东方电缆(603606)、万盛股份(603010)、中曼石油(603619)、华体科技(603679)、鹏起科技(600614)、振静股份(603477)



