接下来的方向选择，将异常剧烈！(2018-12-12 17:10:53)
这是大家明天要关注的点，如果放量向上，则可以看2666点平台压力，如果跳空向下，则很可能直接一根中阴线回踩2550再寻求企稳。
市场走成这样，就非常尴尬了。毕竟昨晚hua为千金的事情已经在降温。今天没谱也表态如果能够有利于促成谈判，会出手干预，这几乎印证了市场此前的猜想——就是hua为事件背后可能本质上是第三方在搅局中米谈判，目前看不排除是皿煮党所为。所以这个事儿吧，一方面其实印证了我们之前的看法，就是对中国的压制并非是特大爷一个人的观点，而是米国两派的共识。不过另外一方面，这个时候其实能够看出白宫在当下能否拿出诚意。接下来刘鹤副总理要访米开展下一轮谈判。这个时间点对于两边来说都很重要。
如果要谈的话，至少能看到的一定是利空农产品，毕竟米国最迫切的就是农产品出口，道理很简单，因为东西发不住啊。
但消息面缓和之下，市场没有起来，这就尴尬了。昨天最强的股权转让和5G，尤其是5G在华为的利好下走成一片狗屎。本质上还是遭遇监管的打压。
昨夜东方通信被点名，现在也好了，确实没有特停，但是谁出点风头就马上媒体点名 风险提示 警示函。这可真的是厉害了。两个股都是三板被按死。导致整个市场的资金活性进一步降低，除了通产丽星一家因为收购预期一字板三连的品种之外，全市场降至二板的活跃度。
有时候觉得游资可恨，有时候觉得游资可怜，眼下是后者——你要我投资，你又不要我赚钱，或者你非要我按照你的方式赚钱，但是你的方式又没法赚钱。这就是真的尴尬了。
A股最大的问题是激化市场活性创造赚钱效应。而这两点的核心在于，要放手让市场涨起来。三个板就要管，五个板就要翻脸的市场，没有资金愿意进来。
没有龙头股就没有强势板块，没有强势板块就谈不上赚钱效应，没有赚钱效应大资金就更不可能进场或者发力。看上去游资和投机是被目前千夫所指万夫唾弃的市场“蛀虫”，但这些蛀虫其实却是构建整个资本市场价值发现的最重要的基石——至少是之一。否定了投机其实就是否定了投资。否定了游资就是否定了市场的定价功能。而否定了愿赌服输，何尝不是否定了市场化本身。
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