昨夜，在缴纳1000万巨额保释金和接受了16项协议要求之后，孟晚舟的保释通过。虽然过程艰辛，但至少是好事儿，也是比较符合市场预期。





另一方面，特大爷也对华为事件表态——针对孟晚舟事件表态。据加拿大环球新闻网11日报道，特大爷周二就美国司法部针对华为高管的法律行动表态称，如果有助于与北京达成贸易协定,他必然会出面干预此事。虽然没有标明将如何或者向哪个方向干预此事。





不过这个表态一定程度上证明了市场此前的猜想，就是华为事件背后可能本质上是第三方在搅局中美谈判，目前看不排除是皿煮党所为。这个事儿吧，一方面其实印证了我们之前的看法，就是对中国的压制并非是特大爷一个人的观点，而是少数米国两派的共识。





但另外一方面，这个时候其实能够看出白宫在当下能否拿出诚意。接下来刘鹤副总理要访美开展下一轮谈判。这个时间点对于两边来说都很重要。





回到A股市场，虽然昨夜基本上还是传递的积极信号，但目前看整个市场的表现极度低迷。整个市场的早盘成交仅仅比昨天提高了10亿——494对484。而昨天午后还有一波尾盘的拉升，如果今天午后市场保持继续低迷，不排除量能还会进一步创新低。





说实话，这种表现完全的甩锅给外围是不讲道理的。





A股最大的问题是激化市场活性创造赚钱效应。而这两点的核心在于，要放手让市场涨起来。三个板就要管，五个板就要翻脸的市场，没有资金愿意进来。韩寒有句话说得好——听了太多道理，还是过不好一生。





A股也是如此，那么多的价值投资摆着，那些都是道理。但是资金最希望的不是道理而是欢愉。你要我投资，你又不要我赚钱，或者你非要我按照你的方式赚钱，但是你的方式又没法赚钱。这就是真的尴尬了。





早盘华为公主的利好，抵不过东方通信的强压，5G再度死一死给所有人看。而没有龙头股就没有强势板块，没有强势板块就谈不上赚钱效应，没有赚钱效应大资金就更不可能进场或者发力。看上去游资和投机是市场的“蛀虫”，但这些蛀虫其实却是构建整个资本市场价值发现的基石——至少是之一。否定了投机其实就是否定了投资本身。否定了愿赌服输，何尝不是否定了市场化。





所以何不听一首《LET IT GO》，放彼此一马。



