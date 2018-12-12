【明日题材】

1、雄安环保大单即将落地、千亿市场正加速开启

河北省公共资源交易平台网站公告显示，雄安新区白洋淀农村污水等环境问题一体化综合系统治理先行项目已于上周五截标，中标结果公布在即。此次招标项目20年运营期费用总预算近33.8亿元。

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创业环保(600874)是天津国资委旗下水务环保企业，公司污水处理运营经验丰富，京津冀地区竞争优势较强。

渤海股份(000605)拥有水务环境一体化产业链，子公司在安新县经营污水处理厂。

碧水源(300070) 的智能一体化污水净化系统成功治理了安新县村镇纳污坑塘和黑臭水体。





2、国产5G通信基站芯片通过认证、打破国外垄断

媒体报道，在10日揭幕的2018中国国际应用科技交易博览会上，国产5G通信基站GaN(氮化镓)功率放大器芯片，在中国发明成果转化研究院展区对外亮相。该研究院有关负责人透露，GaN芯片已完成多款产品设计，并已获得中电集团客户认证成功，计划2019年正式推出，将可全面满足中国5G通信基站对射频功率放大器的需求。

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乾照光电(300102) 凭借在砷化镓和氮化镓光电器件领域多年研发和生产的积累，投资16亿元加码半导体研发生产项目。

海特高新(002023)旗下的海威华芯建立了国内第一条6英寸砷化镓/氮化镓半导体晶圆生产线，规划总投资20亿元加码产业化。





3、向东再造一座新城、深汕特别合作区揭牌仪式将举行

据报道，深汕特别合作区揭牌仪式将于12月13日在合作区管委会大楼正式举行。深汕特别合作区为全国第一个特别合作区，位于广东省东南部，总面积468.3平方公里。目前，深汕特别合作区已提升为深圳市委市政府派出机构，将充分享受汕尾老区、深圳经济特区、特别合作区的政策优惠，并可享受司法以外所有事务的地级市管理权。

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天健集团(000090) 近日与深汕特别合作区管委会建立战略合作关系。双方将围绕深汕特别区规划，共同推动深汕特别区基础设施建设、产业园区开发等建设项目落地。

深圳燃气(601139)在深汕特别合作区设有子公司从事天然气及管道燃气业务。









4、汽车零配件出口创新高、新能源和智能化催生机遇





据中商产业研究院数据，11月中国汽车零配件出口金额48.81亿美元，为今年以来单月出口额新高，同比增幅10.7%。 平安证券研报认为，对标美股市场，汽车零部件成长性高于整车股，因主要零部件企业积极向新能源、智能驾驶等方向转型，单车配套价值升级，打开了更大成长空间。传统燃油车的轻量化，以及特斯拉等外资新能源车型在中国市场转向国产化，也有望给国内零部件企业带来新订单。





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万通智控(300643) 的TPMS(压监测系统)产品在欧美后装市场得到了众多车主和轮胎服务商的认可。





迪生力(603335) 主营汽车轮毂配件的出口。





正裕工业(603089)主营汽车悬架系统减震器的出口。









5、政策加码信息基础设施建设、光纤光器件需求提升





发改委、工信部近日发布通知，联合组织实施2019年新一代信息基础设施建设工程，提出面向中西部和东北地区，组织实施中小城市基础网络完善工程。以省为单位开展相关区域内县城和乡镇驻地城域传输网、IP城域网节点设备新建和扩容，开展县城至乡镇、地市至县城之间光缆、通信杆路/管道、光传输设备建设和扩容，为提升农村地区宽带用户接入速率和普及水平提供支撑。中央预算内补助资金将按照1.5亿元、1亿元、0.5亿元三档安排补助资金，补助资金占总投资比例原则上不超过50%。在新一代信息基础设施建设工程的推动下，叠加5G网络建设带来的新增需求，光纤光器件市场将迎来扩容机遇。





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烽火通信(600498)为光纤和传输设备行业龙头。





通鼎互联(002491) 主营光纤光缆和通信设备。





长江通信(600345) 正推进"光通信产业链"战略。









【要闻】

1、央行：11月广义货币(M2)增长8% 增速与上月末持平

2、央行：11月份人民币贷款增加1.25万亿元 同比多增1267亿元

3、知情人士：中国接近完成中化和中国化工合并

4、财新：央行货政二司将改弦宏观审慎局 “双支柱”操作框架确立

5、证监会：3公司首发过会

6、胡春华：切实加强非洲猪瘟防控，强化猪肉市场供应保障

7、证监会债券监管部：全面从严监管 督促债券市场中介机构归位尽责

8、市场监管总局通报11起食品不合格情况 永辉超市(601933)、盒马鲜生等上榜

9、上周新增投资者数22.28万 前值为23.56万

10、高通诉苹果民事裁定书曝光 和硕受豁免

11、今日沪市成交额仅854亿元 重回四年前

12、被加拿大拘押的中国公民孟晚舟获得保释

13、美股收盘涨跌不一 大型科技股多数上涨









【明日复牌】

能科股份(603859)、至纯科技(603690)、天科股份(600378)





【增减持】

步森股份(002569)：股东步森集团拟清仓减持3.57%股份

邦宝益智(603398)：两名股东拟减持近4%股份

上海莱士(002252)：控股股东所持部分股票存在被动减持风险





【个股公告】

台海核电(002366)：中核香港产业基金拟15亿港元入股台海集团

金冠股份(300510)：洛阳国资系公司拟受让不低于12%股份

高能环境(603588)：中标7.91亿元PPP项目

国统股份(002205)：中标1.17亿元新疆某PCCP采购项目

昂立教育(600661)：中金集团成为公司第一大股东 不使控制权变化

华谊兄弟(300027)：累计获得8645万元政府补助

赣能股份(000899)：控股股东将实施战略重组

小康股份(601127)：11月份整车销量2.80万台 同比下滑28%

东风汽车(600006)：控股股东拟提供补贴提升公司电动车销量 金额预计2.2亿元

ST慧球(600556)：天下秀存在因不符合IPO条件而导致交易取消的风险

东方通信(600776)信(600776)三连涨停后提示风险：5G发展进程尚未明确

ST凯迪(000939)：预计不能按期支付16凯迪03的利息

云天化(600096)：子公司合成氨尿素装置暂时停产

*ST长生(002680)：深交所拟对公司股票实施重大违法强制退市

贵人鸟(603555)：拟逾5亿元收购经销商的渠道资源并回购库存

泛海控股(000046)：子公司拟向关联方转让天津海徕45.45%股权

广东明珠(600382)：拟1.68亿元参与投资兴宁市房地产项目

ST锐电(601558)：对子公司大连华锐实施债转股增资 金额1.04亿元

乐视网(300104)：世茂工三拍卖与公司无关 不影响公司与关联方债务解决进度

杰瑞股份(002353)：与美国商务部工业安全局(BIS)签署和解协议





【解禁】

万孚生物(300482)、水晶光电(002273)、九州电气、红日药业(300026)、吉峰科技、中航资本(600705)、中信重工(601608)、振江股份(603507)



