成交量达到了熔断以来的新低，整个市场也是没谁了。诚然外围环境不稳固是一个重要的问题，但是把所有责任都推给外围显然也并不恰当。A股在过去一周所经历的所有问题，不过是一次愿意为外围环境转暖后的竹篮打水一场空。



而竹篮打水之后市场真实面对的反而是我们之前讲过的最尴尬的局面——就是看似一波反弹猛如狗，结果一切烟消云散的时候，才发现A股原来本质上仍然是一个并没有真正完成制度性改革的纸糊的市场。所以看到午后的消息面才觉得特别有意思。



大概是中午过后不久，监管部门传来消息，【证监会上市部：鼓励支持上市公司并购重组】12月11日，证监会上市部刘连起表示：“证监会稳步提高审核效率，推行分道制审核、‘一站式’审批，通过构建机制鼓励好公司选择好中介、实施好项目扶优限劣。持续优化审核流程，提高审核效率。目前，上市公司发行股份购买资产的平均审核时间约66天，远低于《证券法》规定的3个月的审核时限。”



此前一波支持并购重组的调调，带动了游资的启动反弹。反弹之后发现不对没有想象中的那么理性客观，于是开始放手打压游资。最后权威人士赶出来一篇——对于高估值并购重组要从严的调调直接把市场打回原处。现在眼瞅着不行了，又开始释放鸽派信号。。。





其实A股眼下最缺的就是制度性改革，所以要我说分两方面讲，一方面确实市场疲软很难受，但另一方面如果A股晚一点启动，能够真正倒逼改革的实施，真正将发行、退出机制做好，那才是长牛的启动标志。未尝不是坏事变好事



全天市场两波资金表现的比较值得关注。



其一是临近午盘一波拉升。这个说实话可讨论空间不大。中字头一波拉升，明显是资金护盘。这个位置缺少足够的活性资金，以权重护盘是最次的手法。此前已经不止一次的证明市场不会买账。而且成交量并没有明显的放大，大家接下来对于无量的权重拉升一定要抱有警惕。



其二是临近尾盘一波拉升。这一波资金应该是对赌华为事件今晚保释能够有所突破。眼下全市场都在盯住加拿大这也是不争的事实。如果今晚消息面确实能够有温和消息传来，那么至少尾盘进场的这一波说明接下来的行情还有资金在重点关注。



所以总的来说，优先看消息面，这是目前这种垃圾时间下的唯一法则。期待华为能够带来一些好消息，也期待即将来临的方向选择，A股能够硬起来。



