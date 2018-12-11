早盘的两种情绪非常明显。





一种叫垃圾时间。昨夜华为事件出现了缓和信号。美股也因此走出探底回升。受到这一利好刺激，显然市场形成了比较明显的利好预期。同时在经历了带量采购的巨大压力之后，乐普医疗今天早盘也发出公告——带量采购未中标对公司业绩影响不大。





这个传统意义上的医药大白马，自从利空出现后已经跌去30%以上，市值缩水达到200亿。这种机构报团的票直接遭遇大比例抛压，今年说实话，散户很心塞，但是更心塞的是机构。





不过看看乐普的公告，公告称，股价异动是由于4+7城市过一致性评价药品未中标所致。阿托伐他汀钙、硫酸氢氯吡格雷两款产品在11个城市医疗机构销售占公司总收入4.64%。公司有机会与竞争伙伴竞争剩余50%市场，此事件对公司2019年药品营收未构成大影响。公司在11城以外，其医疗机构市场占有率很低，存在继续增长空间，公司高管当日增持14万股。





本质上就是要把——我们在11城之外没什么市场——这句话说成好话嘛。非常考验高管的讲话艺术。但无论如何，早盘乐普的表态，一定程度上对于近期风声鹤唳的医药形成缓和，医药和5G开盘领跑。





但是大家看市场要注意到一个问题——成交量太弱。从早盘来看，A股形成了近几天难得的反弹趋势，但是成交上面则创下新低。资金对于市场情绪已经处于极端保守的状态中。





然后市场很快进入第二种情绪——虚假的狂欢。临近午盘中字头+保险一波拉升带动指数上行，但大家要注意到，成交上面的配合非常有限，我们对比了昨天的半小时成交，讲道理，权重拉升一波所带出的增量与昨天收盘前半小时几乎相差无几。这实际上是所谓郭嘉队护盘习惯性的错误。。。已经懒得讲。





拉权重能不能有持续拉升的动力？没有资金的情况下，一旦无法持续拉升，午后权重走弱就会再次拖累大盘。而即便能够砸钱拉升，也会对小市值构成极强的分流。





这其实是目前市场的状态。过去A股能够走得稳，因为有两条腿，一条叫机构资金价值投资，一条叫游资资金投机博弈。现在打折了一条，让你单腿蹦。





蹦吧，累死你。



