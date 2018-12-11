【今日题材】





11月动力电池装机量大幅增长、产业链公司将受益





高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，2018年11月我国新能源(600617)汽车生产约19.2万辆，同比增长33%，1-11月共计生产约99.4万辆，同比增长62%。11月动力电池装机总电量约8.91GWh，同比增长28%，环比增长高达50%。1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh，同比增长77%。从车辆细分类别来看，11月份新能源乘用车电池装机电量约5.41GWh，同比增长165%。





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天赐材料(002709) 公司是电解液领域龙头公司。 恩捷股份(002812)是国内锂电池湿法隔膜市场份额最大的公司。









2、三部委发文全面优化充电设施布局、产业链公司有望受益





据媒体报道，发改委、国家能源局、工信部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用，促进整车行业与充电设施建设运营行业合作。





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科陆电子(002121)中标深圳充电桩建设项目大单，充电桩产线处于超饱和状态。





科士达(002518) 充电桩产品得益于东北、华中及华南地区的多个行业获得重大突破快速增长。









3、工信部将推动5G基站部署、千亿级市场有望开启





工信部官网10日发文，表示5G系统中低频段试验频率使用许可已经发放。下一步，工信部将积极指导各基础电信运营企业做好5G系统试验的基站部署，开展好5G系统基站与同频段、邻频段卫星地球站等其他无线电台站的干扰协调工作，确保各类无线电业务兼容共存，促进我国5G产业的健康快速发展。





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通宇通讯(002792)、盛路通信(002446) 为基站天线厂商，邦讯技术(300312)拥有小基站技术。









4、Oculus新品或取得良好销量、VR产业有望再次升温





拓墣产业研究院最新报告显示，2018年全球VR装置出货预估为465万台。进入2019年后，Oculus Quest产品将于年初正式贩售，加上积极降价的营销策略，预计整体VR出货量将提升至600万台。Oculus的母公司Facebook也会推出更多VR—体机上的应用服务，整个VR产业有望再次升温。伴随着5G通讯对网速的提升以及新的VR设备发布，阻碍VR技术商用的因素将被逐个打破。马化腾就曾在今年的互联网大会上表示，未来有意开发VR版微信。





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恒信东方(300081)拥有全CG及VR虚拟现实内容的创制能力；

弘高创意(002504)设立了子公司北京弘高元智众虚拟现实科技；

歌尔股份(002241)代工Oculus多款产品的声学部件。









【要闻】





1、国务院印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》

2、标普道琼斯指数将纳入部分A股 12月底公布公司名单

3、同股不同权股票纳入港股通标的股 或铺垫科创板制度创新

4、消息称央行就金融控股公司规则草案寻求内部意见

5、上海市政府常务会：进一步提高上海电子商务与快递物流协同发展水平

6、欧洲法院10日作出裁决：英国可以单方面停止脱欧程序

7、乘联会：中国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%

8、知情人士：特里莎·梅将推迟脱欧协议投票 以免遭遇惨败

9、李小加：同股不同权纳入港股通有利发展 会与内地发展互相补充

10、海南省政府：将取消新能源汽车制造外资准入限制

11、工信部确认发放试验频率使用许可 将指导5G系统试验基站部署





12、美股再度上演大逆转 道指大跌500点后收涨









【增减持】

桂发祥(002820)：拟5000万元至1亿元回购股份

格力地产(600185)：拟2亿元至3亿元回购股份

中电兴发(002298)：股东瞿洪桂拟增持不超过2.36%公司股份 或成第一大股东

恒锋信息(300605)：多名股东拟合计减持不超8.56%股份

金域医学(603882)：股东辰德惟敬拟减持不超过2.89%公司股份

凌钢股份(600231)：华富基金、广发基金拟各减持不超6%股份





【个股公告】

派思股份(603318)：控股股东拟出让29.99%股份予山东国资企业 后者拟发起要约收购

一汽夏利(000927)：出售天津一汽丰田股权 预计增加投资收益18.7亿元至19.2亿元

东山精密(002384)：拟设立员工持股计划 员工筹资上限1.7亿元

岭南股份(002717)：预中标3.96亿元项目

红太阳(000525)：拟11.86亿元收购重庆中邦100%股份

*ST安煤(600397)：控股股东江能集团拟与江西省投资集团战略重组

中基协：10月底公募基金管理规模达13.43万亿元 微幅增长

万达电影(002739)：1-11月累计票房87.9亿元 同比增长13.6%

吴通控股(300292)：中选中国移动NB-IoT模组产品采购项目

东方铁塔(002545)：子公司中标六安市广播电视发射塔迁建项目 中标金额约1.58亿元

大秦铁路(601006)：11月大秦线货物运输量同比增长12%

宏图高科(600122)：15宏图MTN001未能按期兑付本息

*ST凯迪(000939)：目前逾期债务共计93.84亿元

乐普医疗(300003)：未中标带量采购对公司药品营收未构成大的影响

中利集团(002309)：拟定增募资不超16.79亿元

交通银行(601328)：拟发行二级资本债券 总额不超800亿元

京能电力(600578)：拟12.7亿元增资京能集团财务公司 培育新利润增长点





【解禁】

浙江美大(002677)、设研院(300732)、尚荣医疗(002551)、超频三(300647)、深南电路(002916)、中航高科(600862)、亚宝药业(600351)、云赛智联(600602)、华能水电(600025)



