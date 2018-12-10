为了让海洋中的鱼类有充足的繁殖和生长时间，每年在规定的时间内，禁止任何人在规定的海域内捉鱼，对鱼类的生长起到了很好的保护作用。休渔期一般是在伏季，另外还有禁渔区，那是常年不允许捕捞的，主要是繁殖场或越冬场等。应该是不同海区的鱼类繁殖期不同造成的这种差异！



我国自1995年起在黄海、东海2大海区，自1999年起在南海施行2个月至3个月的禁渔期以来，这3大海区连续实行伏季休渔制度至今，为缓解过多渔船和过大捕捞强度对渔业资源造成的巨大压力，遏制海洋渔业资源衰退势头，增加主要经济鱼类的资源量，起到了重要的作用。



所以看见了吗，以后也别说什么“没有梦想连个咸鱼都不如”的鸡汤——现实版本是“您只要炒股您就连条鱼都不如”。。。鱼还有个休渔期，股民的记忆里就只剩下被一茬一茬的割了



连续两天不足千亿的成交，18只毫无毫无毫无关联的个股涨停，16只跌停——不死不活的行情。



说是全市场都在等待华为千金听证会的结果，不敢轻举妄动。但说实话，12月1日当时90的窗口期出来，大家觉得长出一口气的时候市场也没怎么滴啊？



有的时候觉得看得见的手真的应该感谢外围，就是因为某谱各种捅娄子，终于有了背锅侠。把某些人封建大家长模式的手段所造成的所有资金的厌弃和昏昏欲睡，都扔给某谱得了。



但是事实不是这样的，机构来了是害人精，游资来了是恶意操纵，都不要你了说是这届股民不行，好容易等到一个监管风险转变的信号，结果您又把炒作和操控做了个概念切割。。。。这干嘛呢？玩辩论呢？



央行还能站出来说说“前期一些政策制定考虑不周、缺乏协调、执行偏离,强监管政策效应叠加,导致了一定的信用紧缩,加大了民营企业融资困难。”



所以说啊。。。。。



还是耐心吧，现在全市场盯着华为听证会这事儿也是没错，希望华为挺住。



