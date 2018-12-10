两市已经到了完全没有亮点的阶段。早盘市场受到外围情绪影响，直接跳空跌破2600。目前看大概率是要回踩2550寻找支撑。





这个位置市场的再度走弱和华为事件有很大关系。





按照最新的事态进展来看，加拿大：孟晚舟保释听证将在10日继续举行。加拿大温哥华当地时间7日下午，不列颠——哥伦比亚省高等法院对中国公民孟晚舟女士的保释申请未作出裁决，听证将在当地时间10日下午1点继续进行。在此之前，孟女士继续处于拘押状态。





而国内，目前外交部已经召见了美国和加拿大大使，国家层面已经全力以赴。看看后续到什么程度，但无论如何，这个事件标志着90天谈判窗口的过于乐观预期告终。也最终表明市场将重新审视中米之间的纠缠问题。这种预期差的转变，极大地对全市场形成一种谨慎情绪。





早盘除了原油限产后涨价带动的石油板块，以及避险黄金之外，也只有5G将将称得上热点一枚。整个市场表现过于低迷。





再过三周即将进入2019年，18年将要过去，不得不说，2018年真的是非常艰难的一年接下来市场能够预期的三个会议，看看能否给行情添加一丝活力。





一个是四中全会，市场一直在等待，会议迟迟不发，不排除是有重大改革信号在斟酌。





一个是改革开放40周年大会。这个大家都懂，要献礼的。





最后一个是中央经济工作会议，年度重头戏，定调来年的经济重心。





A股历来有大会期间维稳的习惯。看看此次，A股在外部不给力的情况下，能否通过会议传递的改革预期由内而外的转化为新生的力量。



