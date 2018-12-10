【今日题材】

1、动物疫苗：疫情全国蔓延、动物疫苗龙头表现超预期

当前时点，非洲猪瘟延续全国蔓延趋势，给防控疫情增加不少难度。市场人士认为，疫情爆发有望激发产业整体加强免疫的决心，疫苗采购积极性提高；而疫情对猪价上涨预期增强，将会降低对疫苗压价动力，行业竞争杀价现象会缓解，利于疫苗股上涨。

相关概念股：生物股份(600201)、中牧股份(600195)





2、中芯国际上海新12英寸厂投资逾百亿美元

据媒体报道，中芯国际正在上海建设下一代高端通讯和消费类电子产品的12英寸芯片生产线，计划投资逾100亿美元，建成后将成为内地技术最先进的芯片生产基地。

相关概念股：

长电科技(600584) 在先进封装上的技术布局，国内外优质客户的合理配置和积极开拓，以及与大股东中芯国际的协同效应，进一步巩固龙头地位。

晶瑞股份(300655) 在互动平台表示，公司的i线光刻胶已通过中芯国际上线测试，公司的高纯双氧水已在中芯国际产线测试。





3、11月非农数据爆冷、黄金价格创阶段新高

12月7日晚，受非农数据不及预期影响，各地黄金期货价格纷纷走高：沪金主力合约报收281.9元/克，创2月以来新高；伦敦金收盘报价1248美元/盎司，创8月以来新高。

相关概念股：综合来看，短中期黄金价格仍有望继续上涨，建议关注黄金板块，如山东黄金(600547)、园城黄金(600766)等。





4、中国农村改革40周年、土地改革将迎新使命

近日，中央农办主任、农业农村部部长韩长赋为广大干部职工作了题为“中国农村土地制度改革——庆祝中国农村改革40周年”的专题报告。韩长赋强调，土地制度作为农村最基本的制度，必须适应新的形势变化进行改革和完善，这是新时代赋予的新使命。要明确农村土地制度改革的主线、目标、重点、路径和底线，准确把握改革的形势要求，进一步优化土地资源配置，加大对农民的土地权益保护，强化土地制度供给。要把握好新时代农村土地制度改革的方向，即产权关系明晰化、农地权能完整化、流转交易市场化、产权保护平等化和农地管理法制化。

相关概念股：农发种业(600313) 、苏垦农发(601952) 、亚盛集团(600108)、辉隆股份(002556)









5、三星SDI重启西安锂电项目、行业进入扩产周期





据媒体报道，三星集团旗下的三星SDI于近日重启位于西安的动力电池生产基地二期项目，并将重新调整在中国市场的策略。三星SDI将在西安共计投资1.7万亿韩元(约合105亿元人民币)，项目建成后将形成5条锂离子动力电池生产线。 无独有偶，韩国SKI此前也将常州市选为其中国电动车电池厂的所在地，预计每年可生产7.5GWh的电池。





相关概念股：





当升科技(300073) 目前三元材料出货量居国内第一，已与三星SDI、LG化学等国际储能大客户展开深度合作。





先导智能(300450)为锂电池生产设备龙头，拥有行业中最优质的客户资源。









6、完全自主知识产权量子计算机控制系统诞生、为国内首款





合肥本源量子计算科技有限责任公司近日对外宣布，其已研制成功国内首款完全自主知识产权的量子计算机控制系统，可将所有量子计算控制系统的功能，集成在一台能够完整实现对量子芯片控制的机器内，获得了开创性成功。





相关概念股：





中科曙光(603019) 为中科院旗下专注于高端计算技术与信息领域的上市公司，承担了“适用于人工智能的超级计算机”等中科院战略性先导科技专项；公司还与量子网络战略合作，打造量子产业生态圈。





浙江东方(600120)为浙江省量子技术产业化平台。另外公司还间接持股科大国盾量子技术股份有限公司。









【要闻】

1、证监会今日核发2家企业IPO批文

2、证监会上市部副主任孙念瑞：化解股票质押风险体系机制初步建立

3、李：要正视科技创新关键领域差距 不能“夜郎自大”

4、银保监会：既要避免“一刀切”惜贷 也要避免“一哄而上”送贷

5、A股市场触及平仓线市值约7000亿 证监系统将质押风险化解纳入年终考核指标

6、11月CPI同比涨幅5月来首次回落 但仍处于“2时代”

7、河北承德限购升级 进一步加强购房资格审查

8、证监会上市部副主任孙念瑞：继续鼓励基于产业整合的并购重组

9、中国移动：全面启动17个城市商用5G测试

10、联采办负责人点评带量采购大幅降药价：对药企当期非利空、长期是利好

11、中国11月以人民币及美元计价出口同比增幅双双低于预期

12、公安部：严打自媒体“网络水军”违法犯罪 关闭大V账号1100余个

13、人民币单周涨幅创44周纪录

14、西凤酒等三公司终止IPO审查

15、新华微评：网游有“德” 方能致远

16、上海国际能源交易中心：SC1901合约的涨跌停板幅度由8%调整为10%

17、美国三大股指齐齐收跌 道琼斯指数收跌超550点





【今日复牌】

永泰能源(600157)





【增减持】

汇鸿集团(600981)：兴证资管旗下三个资管计划拟减持不超9.81%股份

银亿股份(000981)：控股股东累计遭被动减持0.56%股份

正泰电器(601877)：董事陆川完成增持计划

皇庭国际(000056)：拟以2亿元-3亿元回购股份





【个股公告】

中国巨石(600176)：子公司获第五届中国工业大奖

通用股份(601500)：仓库发生火灾事故 无人员伤亡

永泰能源(600157)：明起复牌 公司生产经营、金融债务等稳定

保利地产(600048)：前11月实现签约金额3682.91亿元同比增34.28%

春兴精工(002547)：拟向实控人方面出让惠州泽宏及CALIENT股权

杰瑞股份(002353)：与美国财政部外国资产控制办公室签署和解协议

文化长城(300089)：与潮州国企战略合作 涉大股东股权质押业务

唐人神(002567)：控股股东拟出让6.93%股份 引入湖南资管

东方园林(002310)：实控人10.14亿元出让公司5%股份





【解禁】

天神娱乐(002354)、联创电子(002036)



