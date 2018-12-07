市场周五勉强收红，比较尴尬。



首先是受到昨天隔夜美股的影响，A股的周五选择高开。这其实是一个非常不理智的竞价。因为美股的低开高走本质在于美联储传递了鸽派信号——会在12月份加息之后进入观望局面。但我们之前说过，美联储加息与否，实质上对于A股的影响已经在削弱。或者我们换个说法——美联储是否加息并不是现在A股最火烧眉毛的问题。而真正火烧眉毛的问题，别说是美联储加息这个外来和尚念经了，就是超度也解决不了的。



A股目前看两个核心利空，一个指向科技。一个指向白马。



科技方面就是华为事件。华为这事儿昨天讲了讲看来还是比较敏感。所以不多说了。一个新的变量是思科在今天突然做出表态——思科一封发给全体员工的内部邮件：应美国执法当局的要求，禁止思科员工前往中国！



思科这家公司吧，跟华为都是全球有名的通讯网络设备供应商，不过单从销售规模看，华为已经超过思科了。同时需要看到的是远期的竞争力。思科的研发投入是远远比不上华为的，因此长远来看思科的竞争力相较华为肯定将不断下降。华为2017年的研发投入在全世界排第五名，达到了122亿美元，已经都超过了苹果，是联想的6倍，是唯一一家进入世界前十的中国企业，而进入前五十的只有两家中国企业，另一家是阿里巴巴，只排在四十多名。思科2017年的研发只有约57亿欧元/63亿美元，全世界只能排18位。华为的研发投入几乎是思科的两倍，如果华为的研发投入降到跟思科一样多，华为的净利润将远远超过思科。



所以吧，这事儿是什么意思就明白了。所以和昨天讲的一样，华为这事儿本质上是昭示了90天谈判窗口之下的暗战还在继续。惟愿华为顶住！



白马这边是医药。医药的带量采购对于药企的利润影响巨大。这是必须要注意到的问题。此前六月份市场预计，带量采购带来的降价幅度最次是40%，结果这一次大批量都是60%起，部分甚至有90%的高比例降价。这还是中标的。没中标的要去剩下30%的市场份额里面搏杀，只能更惨。



所以科技白马这两个方向能不能站稳，是下周的看点。同时技术层面2600点市场成交量大幅萎缩，又开始进入方向选择窗口了。后续如果跌破，会再次去确认2550的支撑，站稳，则可以看2650的压力。总之，目前的成交水平，仍然是弱势震荡为主，不敢看太远。



