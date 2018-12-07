昨天晚间美股的低开高走，带动了今天早盘市场A股的小幅高开。说实话，这种开局模式不利于A股的进一步上行。原本A股就存在利空预期。而这些利空都不是因为美股造成的。所以美股外盘的走势，所构成的高开并没有办法直接冲销A股本身内部的问题。





这是多头的一步臭棋





A股内部的两个问题和外部的一个问题昨天我们都讲过。华为这块到底是什么局面，还要看国家层面的进一步干预，与之对应的，谈判窗口期显然不意味着消息面会消停，这成为了市场的新共识。这一点很重要。早盘市场领跑品种大家可以看看，芯片、半导体、5G、科技类品种上涨，5G受益于昨晚再次在媒体中提及的商用加速。但是毫无疑问传递的都是自主自强的信号。





本质上还是对于毛衣问题的担忧。





而内部的两个问题，看得见的手上面目前风险似乎又是一定的，监管不可能让步，所以游资就一定会熄火。这对于行情来说，势必造成板块持续性的下滑。





另一方面就是医药。医药带量采购昨天给大家讲了，这事儿对于医药产业非常尴尬。因为如果无法中标，那么就只能和剩下所有未中标企业一起瓜分仅有的30%的市场份额。而中标虽然能有70%的份额直接拿到，但是价格必然因为高比例竞争而大打折扣。





昨天传递的信号已经如此——此前市场普遍预期是30~40%的降价已经是极限，但是最终看到的是普遍60%起的降价幅度，甚至有部分品种降价高达90%。中标尚且如此，大家可以想想一下为中标企业，为了抢夺30%的份额会挣扎到什么程度。





这对于传统意义上的医药都是寒冬，并且作为传统意义上的消费品种，医药经此一役，整体的估值算法都要重写，利润预期会被重估，这带来的下跌是需要时间消化的。





所以总的来说，这个位置，我们认为市场如果低开或者下探消化情绪利空。后续很可能会有快速的复苏，但是如果死扛着不动。以目前市场的成交来说，很难真正的走出来。所以还是多看少动，短期要耐心等待方向选择



