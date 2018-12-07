【今日题材】

1、特斯拉中国工厂量产时间提前、产业链公司有望受益

据外媒报道，特斯拉上海工厂将在2019年下半年进行小规模生产。特斯拉超级工厂项目是上海有史以来最大的外资制造业项目。目前，该项目已基本完成土地平整，预计明年下半年部分投产。上海市领导听取特斯拉中国区负责人相关情况介绍，察看特斯拉热销车型，鼓励企业加快推进工厂建设。

相关概念股：天汽模(002510)、中科三环(000970)等特斯拉核心供应商有望受益。





2、碱企供应紧缺、纯碱价格屡创年内新高

据百川资讯数据，近期国内纯碱价格稳步上涨，尤其重质纯碱提涨明显。12月6日，重质纯碱价格指数2167元/吨，较前一日上涨3.73%，近一周上涨5.81%，并再次创下年内新高。其中华东华南等区域上涨空间更大，上调幅度高达150元/吨。轻质纯碱价格指数1999元/吨，与昨日基本持平，近一周涨幅0.55%，目前也已逼近年内高点。

相关概念股：三友化工(600409)、山东海化(000822)





3、百度发布智能边缘开源平台OpenEdge 宣布边缘计算开源

百度云在2018ABC Inspire企业智能大会上，正式发布百度智能边缘开源版本OpenEdge，在中国第一个宣布边缘计算开源。借助开源的OpenEdge，开发人员可以更灵活地开发自己的边缘解决方案和应用。

相关概念股：

中科创达(300496)在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。

日海智能(002313)是国内最大的通信网络物理连接设备供应商，在边缘计算设备层领域进行了布局。





4、支付宝将发布全新刷脸支付产品、改变未来生活

据报道，支付宝将于12月13日召开发布会，推出全新刷脸支付产品，在技术上进行全新升级，也将给新零售带来新的服务升级。“未来的生活到底是什么样子？我们现场展示给你看。”此外，还有各种智能货柜、自助收银、AI智能售卖系统等等基于新零售场景的新技术新能力。

相关概念股：

新开普(300248)为第三方人脸识别算法跨平台应用提供完整的芯片级解决方案，与支付宝、微信支付等均有合作。

高新兴(300098)已形成以自主研发的行人识别算法、人脸识别算法为核心技术的人脸识别系列产品。









5、十条铁路新线年底开通、货运能力进一步提升





铁路总公司6日宣布，我国将于今年年底开通十条铁路新线，新增高铁营业里程约2500公里，高铁运输能力较调图前提升约9%。新图实施后，全国铁路主要货运通道能力得到进一步扩充，其中，唐山至呼和浩特铁路煤炭万吨列车由目前的25对增加至28对，兰新铁路疆煤外运通道能力提升10对，唐山至曹妃甸铁路、天津港(600717)、青岛至日照铁路分别安排25对、50对、30对疏港矿石运行线。铁路货运扩能，能够为调整交通运输结构、增加铁路货运量、打赢蓝天保卫战提供有力保障。





相关概念股：





铁龙物流(600125)预计全年净利润增长50%左右，公司旗下的沙鲅线运量以及营口港(600317)货源"公转铁"都有继续增长空间；。

大秦铁路(601006)旗下的大秦线和作为主要货源地的山西省都处于铁路总公司货运增量战略的"六线六区域M之中。

日照港(600017)是"六线六区域”之中瓦日线的下水港，公司今年第三季度煤炭吞吐量同比增长24.61%.。









【要闻】

1、李主持召开国家科技领导小组第一次会议

2、中美磋商中方作出重大让步？商务部：这不是你进我退

3、商务部：对中美未来90天内达成经贸协议充满信心

4、新华社：规范影视行业税收秩序工作取得积极进展

5、三大运营商已获得全国范围5G中低频段试验频率使用许可

6、深圳互金协会：P2P网贷机构不得新增违规业务、出借人数等 违反将“一票否决”

7、刘强东代理律所：“和解”言论纯属造谣生事 已进行证据保全

8、国家税务总局：税收增幅“前高后低” 减税效应显现

9、国税总局：统筹研究房地产交易环节与保有环节的税收政策

10、工信部：明年6月起允许道路机动车辆生产企业委托加工生产

11、市场监管总局：三家冰醋酸原料药生产企业被罚 严厉打击垄断涨价等各种垄断行为

12、上交所：延长债券质押式回购交易时间至15:30

13、发改委：支持澳门打造“21世纪海上丝绸之路”重要的交通枢纽和贸易物流中心

14、上海建工(600170)集团争取兴建特斯拉上海工厂

15、郭树清：坚持监管姓监 坚决同非法金融活动作斗争

16、经参：明年增长稳尚需基建稳

17、美股上演大反转 道指较盘中低点反弹近700点









【今日复牌】

京蓝科技(000711)、星期六(002291)





【增减持】

威唐工业(300707)：拟以1000万元-2000万元回购股份

美晨生态(300237)：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

弘信电子(300657)：合计持股7%股东达晨系拟6个月内减持不超过4%

深大通(000038)：持股5%以上股东拟减持公司2.09%股份

易明医药(002826)：持股4.45%股东嘉泽创投拟6个月内清仓减持

广信股份(603599)：股东拟合计减持不超过2%股份

深圳惠程(002168)：部分董事、高管拟合计减持不超617万股





【个股公告】

华铁科技(603300)：控股股东拟协调其他股东向杭州金投转让7%-7.5%股份

华策影视(300133)：控股股东与杭金投签署股份转让框架协议

沃森生物(300142)：持股5%以上股东拟通过公开征集转让方式转让公司部分股份

日海智能(002313)：中选中移动终端公司NB-IoT模组产品采购项目

金信诺(300252)：中标爱立信公司2019年(4G/5G)基站物料招标项目

杭州园林(300649)：中标4.04亿元EPC总承包项目

高能环境(603588)：签订22.56亿元生活垃圾处理PPP项目

华海药业(600521)：子公司获得美国新药临床试验许可

乐视网(300104)：收到融创房地产、天津嘉睿催款通知

江铃汽车(000550)：前11月汽车销量同比下降9.25%

天奇股份(002009)：天奇投资所持公司10.8657%股份将于下周一解禁流通

海特生物(300683)：拟10亿元投建高端医药原料药生产基地及制剂项目

东吴证券(601555)：拟不超6亿元参与设立苏州民企发展基

比亚迪(002594)：1-11月新能源汽车销量达20.12万辆

鲁信创投(600783)：拟不超5亿元进行证券投资业务





【解禁】

科大讯飞(002230)、中元股份(300018)、二三四五(002195)、久其软件(002279)、赣锋锂业(002460)、恺英网络(002517)、天奇股份(002009)、中金环境(300145)、ST抚钢(600399)、凯盛科技(600552)、天津松江(600225)



