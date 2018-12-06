昨天说小平台无法长久，结果今天市场就直接选择向下回调。极大股指纷纷走弱，还是比较惨烈。技术上面看，沪指的短期支撑在2592，能否扛得住有待于观察。创业板的位置比较敏感，目前创业板指数卡在1350一线的支撑区间上，如果继续向下，那么至少要在1300才能得到有效支撑，并且一旦向下，意味着创业板底部反弹的趋势将宣告减缓。

但目前看，恐怕向下并且整体呈现宽幅震荡，是当前创业板的最可能路径。





周四走出这种德行的核心原因就三个。





外部原因，是华为的事件。这事儿已经新闻管制了，不赘述。比较值得关注的是，同样今天报道的一位科学巨匠的逝世——华裔物理学家，美国斯坦福大学终身教授、美国科学院院士、中科院外籍院士，2017年度中华人民共和国国际科学技术合作奖获得者张首晟教授去世，终年55岁。





据媒体报道，张教授死因是跳楼自杀。但其中确实疑点重重。其一是张与孟一同参加了前一天位于阿根廷的晚宴，之后第二天，一个自杀一个被捕。其二是自杀前一天，张的一切会议、宴会如常，并没有表现出任何征兆。最后也是最重要的，就是现阶段，美国国内对于华裔科学家的查处实际上非常疯狂。此前国家轰轰烈烈搞得千人计划，现在基本处于搁浅的状态。而张这样的顶级科学家，又因为其用于投资硅谷和国内的丹华资本，被美国“重点照顾”并非不可能。而事实上此前就有美国机构认为丹华资本在为中国进行技术输送。





附一张网友汇总梳理的时间表。只能说，90天窗口期，看来不是和平橄榄枝，博弈还在继续。

受到突发因素的影响，5G板块全线暴跌。不过有资金午后尝试拉升了部分芯片股，似乎芯片自主可控又被大家想起来了。但无论如何，目前看资金产生的联动似乎也并不太理想。所以多看少动。





突发因素之外，是情理之中的另一个事件——昨夜上证报一篇无法理性描述的文章，直指重组并购：高估值重组并购应该严格审查。





创投 垃圾股再次被拍是小事，这已经是上周以来游资第N次受到监管升级的影响。要知道重组并购的这个喊话绝不是空穴来风，村长上任伊始最先下重手的就是重组并购。而这一次反弹的启动点，也是在1030政治局会议转向之后，释放的打开重组并购的监管利好。而此次再次由“权威人士”喊话，意图非常明显，就是敲打敲打游资的脑袋。





但是有人没搞明白一点，就是本轮市场反弹，从资金的角度来说，恰恰就是游资推动，卸磨杀驴可以，但也不要指着驴说“你丫活该”吧。





最后，比5G更惨的是医药，今天另一个利空突袭，直接干崩了价值白马。就是之前给大家讲过的带量采购。今天是国家带量采购的投标谈判日，上午有一些谈判结果流出。整体看比卖方预期的降价30- 40%更差，有消息传闻信立泰氯吡格雷降价60-70%中标(乐普没有中标)，阿托伐他汀北京嘉琳中标，预计降价幅度和氯吡格雷差不多(同样,乐普也没有中标) ，还有部分品种降价达到90%。





带量采购这事儿之前给大家讲过。过去医药招标是只谈价格，价格定下来，用多少医药代表和医院确定。新的带量采购，是该城市60%~70%的市场份额一次性让渡给中标公司，价低者得。于是所有医药企业都疯了。





在此前市场预计中，最惨烈的竞价——三家以上同一药品竞价，降价幅度也不过40%的预测值。对比现在动辄60%以上甚至90%的价格暴跌，只能说药企严冬来了。





三个利空突袭下，市场周四形成大幅下挫。不过短期而言，这种回调其实也恰恰对应了周一以来市场无力的反弹现状。想上无力的情况下，通过回调快速释放情绪，不失为一个最好的操作。眼下白马科技都承压，明天的重点要看上证50的动作了。



