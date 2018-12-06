昨天说市场波动幅度太窄，不足以达成洗盘，一定会有方向选择，结果今天方向选择来了。短线市场回调，60分钟级别已经是小平台破位，目前2609和2592是两个短线支撑。





导致市场快速下行的原因有两个。









但无论如何，华为供应链的品种，还是要小心。同时证明90天窗口期，似乎并不像我们预想的那么平稳可控，双方很可能还会有高强度的博弈。也无怪乎当初90天谈定伊始，央媒发文就表达了这一观点。





除了突发因素外，另一个则是一脉相承的压制点——看得见的手再继续施压。昨晚权威人士突然发声，表示并购重组高估值方案需从严审查。这是一个重要信号，毕竟本轮反弹最初的启动阶段，就是在于重组并购的放松，引入游资，而按照昨天的吹风来看，监管在重新收紧。





姑且不论近期不断出现的政策的反复，我们就从资金结构本身来看，市场自11月反弹以来，实际上至今没有脱离游资主导的局面，真正传统意义上的主流品种仍然缺席，大资金似乎还只是在潜伏。这个时候看着是股权质押减轻、中米谈拢了90天，结果监管大棒又掉头向下，真的震慑了游资，也很可能就摧毁了这一波反弹的中坚力量。





无论如何，市场仍然处于弱势局面。可预期的不可预期的风险叠加下，前期热门品种也在加速兑现。我们首先提示大家奉献。但不能盲目地说这就是坏事。因为从最初我们就在讲，游资主导的反弹必定无法长久，真的能够快速回落，其实是在给更多的优质资金进场，创造机会。



