【今日题材】

1、维生素传统旺季来临、产品价格涨不停

据百川资讯监测，近期维生素价格涨势不停，维生素A、维生素E等品种屡创近期新高。12月5日，维生素A报价536元/公斤，较上一日上涨5.1%，近一个月涨幅高达108.56%；维生素E报价43.2元/吨，较上一日上涨1.89%，近一个月涨幅20%。维生素B5、维生素D3等多个品种亦有较大涨幅。

相关概念股：新和成(002001) 、金达威(002626)





2、中国成全球最大半导体设备市场、相关公司有望受益

据媒体报道，今年三季度韩国半导体设备出货规模为34.5亿美元，同比减少31%。三季度中国半导体设备市场规模为39.8亿美元，同比增长106%，成为全球最大半导体设备市场。2017年三季度时，中国半导体设备市场规模还仅仅只有19.3亿美元。

相关概念股：北方华创(002371)、晶盛机电(300316) 等国内半导体设备公司有望受益。





3、我国投资规模最大国家级商业航天项目启动、带动千亿级产值

近日，全球低轨卫星移动通信与空间互联网项目启动大会暨东方红卫星移动通信有限公司揭牌仪式在重庆举行。该项目首期投资200亿，将建设我国首个独立自主的全球低轨卫星移动通信与空间互联网系统。项目运营平台东方红卫星移动通信有限公司由中国航天科技(000901)集团、中国电信、中国电子、国新国同4家央企及其相关企业共同发起成立，注册资本金20亿元人民币。

相关概念股：

中国卫星(600118)为中国航天科技(000901)集团旗下上市公司，全称中国东方红卫星股份有限公司，是目前上市公司中唯一的专业卫星制造公司，通信卫星是公司的主要业务板块。

振华科技(000733) 为中国电子旗下上市公司，主营通讯设备。





4、严重破坏生态环境、联合国启动全球反塑料污染行动

第73届联合国大会主席埃斯皮诺萨12月4日宣布启动全球反塑料污染行动。此次行动由联合国环境规划署、挪威等机构和国家发起。其目标包括两个方面：一是在联合国系统内减少塑料垃圾；二是与联合国会员国和联合国机构开展合作，在全球范围内提高公众意识。

相关概念股：

金发科技(600143) 是亚洲唯一完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产企业，生物降解薄膜类原料销量全球前三、亚洲第一。

兆新股份(002256)是中国生物降解塑料专业委员会副会长单位和生物基降解材料SAC/TC380标准化技术委员会专家委员单位，主要产品包括生物基注塑类改性材料、吸塑类改性材料及吹膜类改性材料、生物降解改性材料、生物降解地膜专用材料等五大类。









5、雄安新区建设加快推进、基建及环保等产业迎机遇





近日河北雄安新区规划建设工作领导小组召开会议，研究有关重点工作，安排部署下一阶段任务。会议指出，雄安新区规划建设进入关键时间节点，要统筹谋划、科学安排新区各项重大工程项目和重点工作，要精心组织实施，列出时间表、路线图、责任人。会议强调，要扎实做好容东片区和公共服务设施、交通路网等建设工作，开展启动区城市设计。





相关概念股：





生态环保等产业带来市场机遇，相关公司包括首创股份(600008)、渤海股份(000605)、富煌钢构(002743)、太空智造(300344)、创业环保(600874) 等。









【要闻】

1、国务院常务会议通过专利法修正案草案

2、上交所：科创板将提高对企业盈利情况、不同投票权架构包容度

3、海南省旅游和文化广电体育厅回应媒体：正在抓紧开展赛马规划的研制工作

4、河南省拟筛选“小巨人”企业：营收1亿至4亿 资产负债率不高于70%

5、29部委：对政府采购领域严重违法失信主体开展联合惩戒

6、深圳汽车限购政策有松动：个人名下有一辆车还可申请一个纯电动车指标

7、市场化债转股签约项目达226个 资金到位率25%

8、助力优质民营企业 新动能首期50亿纾困基金正式启动

9、上交所沪伦通业务有关人士：沪伦通交易系统方面的准备已基本就绪

10、又一家券商"卖房度日"：国元证券(000728)1000万甩卖上海市区房产

11、大商所商品互换业务受关注 机构踊跃申请交易商资格

12、深圳交通中心与比亚迪(002594)签订合作协议





13、投行人士：科创板草案可能会设置6个上市标准









【今日复牌】

爱迪尔(002740)、会畅通讯(300578)、沃施股份(300483)





【增减持】

银信科技(300231)：公司拟不超过3亿元且不低于1.5亿元回购公司股份

冠农股份(600251)：拟以3100.16万元-6200.32万元回购股份

宁波高发(603788)：拟以5000万元-1亿元回购股份

方正科技(600601)：控股股东拟6个月内增持6000万元-3亿元

齐翔腾达(002408)：公司董事长计划六个月内增持价值0.5亿-1.0亿公司股份

超频三(300647)：部分董事、高管拟合计减持不超151万股

万孚生物(300482)：股东百诺泰拟减持不超644.6万股

腾邦国际(300178)：实控人被动减持公司1.7%股份，员工持股计划清仓减持





【个股公告】

胜利精密(002426)：为降低股票质押比例 实控人转让5%股权至东吴创投

协鑫集成(002506)：控股股东及其一致行动人承诺不减持

山东华鹏(603021)：公司及控股股东拟获山东省纾困基金共6亿元资金支持

新城控股(601155)：1-11月累计合同销售金额约1985.65亿元 同比增长88.58%

四川路桥(600039)：1-11月中标工程施工项目164 个 中标金额约645.80 亿元

中材国际(600970)：签订4.8亿美元海外合同

赫美集团(002356)：裕文堂拟持有公司不超过5%股份成为公司的战略股东

成都路桥(002628)：拟推2018年限制性股票激励计划

复星医药(600196)：控股子公司境外首次公开发行股份申请材料获证监会受理

*ST安泰(600408)：公司及控股子公司累计逾期银行贷款本金12.35亿元

中通客车(000957)：前11个月汽车销量同比下滑40.27%

康得新(002450)：将以现金收购上海傲邦股权

天康生物(002100)：11月份生猪销售收入环比增长4.67%

西藏天路(600326)：拟公开发行不超11.22亿元可转债





【解禁】

凯龙股份(002783)、ST巴士(002188)、中联重科(000157)、润欣科技(300493)、金科股份(000656)、中坚科技(002779)、迅游科技(300467)、中航沈飞(600760)、时代万恒(600241)、音飞储存(603066)



