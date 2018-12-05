周三市场应该说是一手好牌打到稀烂。







虽然有外盘的美股大跌，但是说实话这个位置美股对A股的影响确实是在不断地减弱的。这事儿我们之前给大家讲过，最直接的一个问题，就是A股已经提前跌完了。今天中午高善文发文表示，市场估值指标处于极值，历史罕见。当然你可以说是当时的座谈会起到了作用。但是我们之前同样给大家披露过一组数据，数据是不会骗人的——深300指数当前PE为11.8倍，近10年历史PE均值为14.8倍（当前较均值低25%）；中证500指数当前PE为22.4倍，近10年历史PE均值为40.6倍（当前较均值低81%）；上证50指数当前PE为9.8倍，近10年历史PE均值为12.7倍（当前较均值低30%）。





这样一个罕见的历史估值低位，说再去大比例的跟跌，我们认为难度非常大。而从盘面上看，指数恰恰也是在第一时间就选择了反弹，所以外盘导致的低开，并不足为惧。





风险不来自于外盘，风险来自于另一个方面。就是看得见的手在继续收紧。昨晚上证报报道，通过多方调查确认，11月初创投概念股异动行情背后，有明显游资恶炒因素；上交所表态，坚决打击“以炒作之名行操纵之实”的违法违规行为！





消息落地，创投全天跌超5%的个股达到42家，一个板块贡献了高达20只跌停！并且大家要注意，昨晚的消息并不是也绝不是独立存在的。在上周开始的连发金牌，到周末的巨额罚单，再到昨晚的怒斥操纵。毫无疑问监管的风向在逐渐回转。这种变化对全市场游资情绪来说，应该是比较明显的一次伤害。





之后大家就看到，盘面上被当头一棒的资金开始重新寻求出路。





上午市场挖掘了海南板块，当时看得也是比较迷，赛马等品种又起来。紧随其后中午相关部门澄清，资金死一地。而全天表现最好的，都是和中米谈判有关。但是非常有意思，领跑的猪肉和知识产权，分别代表着谈崩了和谈和了两种完全不一样的情绪





整体来看，市场的资金仍然没有脱离我们讲的问题——缺少一个主线品种来聚集人气。现在的盘面看，资金就是张开了五个手指头到处乱戳。只有强势主线出现，这些手指才能攥成拳头。















技术上面看，市场在修筑一个2647~2665附近的新平台，大家最好用60分钟线来看，会比较清晰。目前平台波动过窄，量能也比较低迷，这种窄幅波动，无法达成洗盘效果，后续一定还会有方向选择。这是我们目前对于行情的一个整体判断。



