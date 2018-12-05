早盘两大利空引导市场下跌。





其一，是隔夜美股走出暴跌，美国10年期国债收益大幅下挫，进一步加重了市场压力。美国三大股指跌幅均超过3%，道琼斯指数跌3.1%，纳斯达克指数跌3.8%，标普500指数收跌3.2%，创下10月24日以来最大单日跌幅。美股这事儿其实真正对A股的影响不大。





我们之前给大家分析过，第一是美股进入技术性熊市已经基本上是市场共识，所以没有太超出意外。第二是因为A股已经提前完成了下跌，所以相对美股的十年高位，A股原本的底部区间要安全很多。第三是中美毕竟还是全球性的大国，资金流出美股，很难说不会对底部的A股构成一定的利好。所以说短期拖累是肯定的，但是中长期而言，这种影响一定会逐渐削弱。





其二，监管突然升温，上证报报道，通过多方调查确认，11月初创投概念股异动行情背后，有明显游资恶炒因素；上交所表态，坚决打击“以炒作之名行操纵之实”的违法违规行为！从上周的连发金牌，到周末的巨额罚单，再到昨晚的怒斥操纵。只能说监管在这个问题上变得聪明很多，开始人为的区别炒作和操控。





但是对比近期不断发出股权质押危机减缓的信号之后，很难说市场是否会将监管的升温理解为卸磨杀驴，但是无论如何，从本质上看，本轮反弹，还没有刺激出更多的资金跟进，因此对于游资的强势打压，很难说不会让资金面再度出现快速降温。





不过目前看市场没有出现这种最悲观的情绪，早盘大幅低开之后，资金反而稳步进场。这符合之前我们在周一面对上涨之后的判断——这个位置一定会有向下回踩之后营造再次上车的机会。





早盘市场选择了贸易谈判作为主线，不管是避险品种的猪肉、农业，还是比较乐观态度的知识产权、芯片。都在上涨，情绪出现极端矛盾，说明资金还是投机为主，这一点大家要注意。因此在趋势判断上，我们认为这个位置个股会有大波动，但是把握好节奏和仓位，应该还是有机会的。



