【今日题材】

1、广西补短板重大项目将投资3万亿元、相关公司有望受益

据媒体报道，近日，广西在脱贫攻坚等10大领域编报了一批补短板重大项目，2018-2020年计划新开工项目2725项，总投资3万亿元。同时，加大PPP项目工作力度，积极引入民间资本，推动项目加快建设和发挥效益。

相关概念股：

柳工(000528)是广西本地的土方机械龙头。

绿城水务(601368) 是南宁市供排水的龙头企业。





2、原料药供应不足、罗红霉素等常用药价格一路上扬

据万得数据显示，罗红霉素今年二季度以来上涨加速，从5月590元/公斤，涨到10月份735元/公斤，涨幅达25%。除了罗红霉素，今年以来，扑尔敏、甘草片等常用药品价格一路上扬，有些地方涨幅已达50%以上甚至翻倍。其背后是上游一些原料药供应不足、快速涨价，甚至断供的现实。

相关概念股：现代制药(600420)、尔康制药(300267) 及亚太药业(002370)





3、嫦娥四号发射在即、将实现人类首次月球背面软着陆

俄罗斯卫星通讯社消息，中国国家航天局官员表示，嫦娥四号探测器计划于12月8日发射升空，在地球背面软着陆，实现世界首次月背登陆。此次任务的最大亮点是，中国将实现世界首次月球背面软着陆和巡视探测，这被认为是工程技术和空间科学的双重跨越和创新。此次任务将实现两个“第一次”：第一次实现人类探测器月球背面软着陆；第一次实现人类航天器在地月L2点对地对月中继通信。

相关概念股：

佳讯飞鸿(300213)：公司承担了“神舟系列、天宫系列、嫦娥系列”载人航天飞行及交会对接通信保障项目；

联创光电(600363) 、永新光学(603297)：嫦娥系列探月卫星采用了公司产品。









4、人民币近两日涨超千点、造纸航空和出境游受益





截至发稿时，在岸人民币对美元升值0.68%报6.8340,达至[|9月中旬以来新高，近两日累计升值约1200个基点。人民币汇率升值，能够帮助采购海外资源的企业削减成本压力。我国纸浆进口依赖度较高，其中木浆的对外依存度在2017年达到67%。





相关概念股：





研究机构看好中顺洁柔(002511) 等产品售价相对稳定的生活用纸企业从中受益。南方航空(600029)等航空公司拥有购买飞机带来的美元负债，业绩情况也与汇率具备较大关联。





人民币升值还有助于提升出境游意愿，众信旅游(002707) 发行股份收购竹园国旅剩余股权事项已获证监会核准批文，能够进一步巩固其出境游批发业务领先地位。









【要闻】

1、樊纲：去杠杆进程基本告一段落

2、发改委要求区别处置“僵尸企业”债务 原则上2020年底前完成

3、上交所公布中国国际金融(英国)有限公司沪伦通全球存托凭证英国跨境转换机构备案

4、上海：职业年金基金明年可实际投入运营

5、中关村示范区已经提交近30家“科创板”企业名单 主题词为“黑科技+独角兽”

6、中煤集团与七家发电企业签署五年煤炭供需协议

7、证监会：2公司首发过会 1公司被否

8、河南省地方金融监督管理局、省科技厅摸排科创板后备企业 七项指标筛选

9、中国首次进行28天期国库现金定存招标

10、全国首份风电“竞价”标准细则正式发布

11、法国总理宣布暂停上调燃油税

12、浙江国资平台将增持已持上市公司股份

13、上周新增投资者数23.56万 环比减少2.48%

14、中证报：11月初开始的创投概念股异动行情背后有明显的游资恶炒因素





15、棚改政策酿变：新项目不得以政府购买服务举债





16、美股遭遇暴跌 道指狂泻800点纳指下挫近4%









【今日复牌】

中粮地产(000031)、新宏泽(002836)





【增减持】

国轩高科(002074)：已累计回购1.19亿元股份

春风动力(603129)：拟以5000万元-1亿元回购股份

合力科技(603917)：股东拟合计减持不超3%股份

秦安股份(603758)：股东拟合计减持不超6%股份

嘉澳环保(603822)：股东拟减持不超过2%股份

武进不锈(603878)：股东拟减持不超5.69%股份

恒润股份(603985)：股东拟合计减持不超3%股份





【个股公告】

中南建设(000961)：2018 年1-11月销售金额约1259.5 亿元 同比增长62%

华菱钢铁(000932)：拟引入六家投资者对下属三家子公司增资32.8亿

宁波建工(601789)：拟1.51亿元收购中经云数据存储科技8.86%股权

鲁商置业(600223)：拟受让福瑞达医药100%股权 置入优质医疗资产

众生药业(002317)：上市莞企发展投资合伙企业将分批次向控股股东提供资金支持

楚天科技(300358)：控股股东收到湖南信托支付的2.68亿资金支持

中国长城(000066)：今年已出售东方证券(600958)5530万股 净收益约3.26亿元

模塑科技(000700)：出售江苏银行(600919)800万股 获投资收益4500万元

阳谷华泰(300121)：实控人转让公司10.98%股权

永辉超市(601933)：拟逾35亿元受让万达商管1.5%股份

华鲁恒升(600426)：公司停车检修生产装置复产

中科曙光(603019)：中标中国人民银行PC服务器采购项目

国祯环保(300388)：子公司预中标1.12亿元工程项目

安凯客车(000868)：前11月客车销量同比降15.37%

温氏股份(300498)：2018年11月商品肉猪销售均价13.59元/公斤 环比下降4.7%

乐视网(300104)：名下部分财产遭查封冻结

阳光城(000671)：拟以购房应收款为基础资产融资不超20亿元

大千生态(603955)：拟非公开发行股份 募资总额不超过6亿元

万科A(000002)：前11月累计实现合同销售额5439.5亿元





【解禁】

传化智联(002010)、金奥博(002917)、华宏科技(002645)、中矿资源(002738)、神剑股份(002361)、美晨生态(300237)、博敏电子(603936)、读者传媒(603999)、桂冠电力(600236)、明泰铝业(601677)



