昨天给大家说了市场的三个问题。我们说这种弱普涨之后，一定会有回踩的机会。今天行情应验了。







全天来看，市场仍然保持着一个低迷的态势，虽然指数层面震荡最终收红，但是领跑的却都是一些奇奇怪怪的板块，场面实在是很尴尬。





技术面上，昨天给大家一根下跌趋势线，今天看了看，不对，还有一个更重要的，就是18年7月底企稳后的密集成交区。目前的点位正好在两条压力线之下。因此，这个位置选择突破，市场需要更大的勇气。















消息面上，最能影响今天市场的因素，莫过于招商证券策略会。作为A股最老牌的大魔咒之一，逢会必跌算是A股对招商证券最大的认可。虽然4~5日的策略会阶段，至少目前看指数是红了又绿绿了又红。但是会上传递的一些信号还是比较乐观的。





包括招商首席对于19年行情的乐观判断。以及流动性层面四次降准的预期。叠加昨晚央行行长易纲的万字长文——所谓货币政策在经济衰退周期该出手就出手，很可能高层开始酝酿新一轮宽松政策，这至少对于A股来说，是个好事吧。





同时按照今天午盘的消息沪伦通也在预计12月14日开通。沪伦通的事情，我们之前讲过——村长一定会快马加鞭干，毕竟A股跌了一年，IPO险些暂停，强监管又被转向，如果再没有沪伦通，这一年的工作总结恐怕不好交代。不过对于A股来说，这个消息出来，马上想到了2015年的沪港通，直接引爆了券商股和15年的大牛市。不过，沪伦通想引爆新一轮牛市还有点早，能够看到目前监管在大力度吸引外资。不过短期而言还是看反弹，真正的大牛市，应该还是要等待更多的制度性改革推进。





最后，创投作为今天早盘异动最高的板块之一，午后炸成了一朵烟花。说明一点，市场开始进入一个蜕变期。这个期间，单纯依靠游资无法在进行有效的推动，大比例超跌的阶段已经结束，接下来的全面反弹，一定要有长线资金的配合和支持。我们需要等待这些资金的进场信号。



