周一暴涨直接之后，市场进入震荡消化阶段。





这个阶段不难理解。昨天和大家讲了，虽然全市场反弹，但是从板块上面并不太过于强势，直接受益品种拉板之后，留下的二梯队不足以吸引市场关注。所以只是普涨却没有亮点。今天早盘就是对普涨之后的消化。





技术面上给大家讲了，这个位置是2018年1月见顶之后，市场回落过程中，最重要的趋势线压力所在，同时，这个位置叠加了7月份下跌减缓以来，底部反复震荡的密集成交区中枢。这个压力强势在于，至少以此前11月中旬，连续1900~2000亿量能上攻，都没有打破。因此当前位置从反弹量能上看，确实啊还是差一些。

消息面上，今明两天又是招商证券策略会的窗口。虽然有道理没道理大家讲了很多，但是从信息传播学的角度讲，知道这件事儿的人越多，消息本身的影响力就越大。真假反倒不重要。





而股市本身来看，板块上没有脱离此前我们讲的矛盾，就是低位的都没有利好支持，有利好的都在高位。所以资金也很纠结。今天早盘，市场有传言称，第一批科创板已经接到通知开始申报工作，这种话题天天都在传，其实也没多大意思；科创板毫无疑问是市场关注的焦点了。加上昨天和周末，上交所这边又急吼吼的不断再给加码。所以传闻自然有人相信。但是最核心的是，超华科技又涨停了，超华科技走妖，直接带动独角兽和创投概念集体反弹！





所以大家最终发现，资金纠结底部板块并没有出路，资本选择的出路，最终是拉高位股的第二波。





这种板块结构很刺激，但是持续性是个问题。所以昨天不断提醒大家，不要着急，一定会有回调机会。大概意思就是如此了。





最后，市场目前看反弹力度并不太好，钢铁股集中领跑这种场面很诡异。我们认为还是多等等，目前消息面就两件事儿是核心，一个是中米谈判，一个是科创板。



