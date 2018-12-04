【今日题材】

1、我国稀贵金属溅射靶材制备打破垄断、相关公司迎契机

据媒体报道，昆明贵金属研究所下属的云南省贵金属材料重点实验室研发团队，近期在电子信息产业用稀贵金属溅射靶材的关键制备技术及工程化应用研究中取得重大突破，成功研发出系列稀贵金属溅射靶材。

相关概念股：

贵研铂业(600459)半导体器材镍铂靶材制备关键技术实现重大突破，建成了年产1000片镍铂靶产品示范生产线，产品出口至美国。

江丰电子(300666)是全球高纯金属溅射靶材领先企业。





2、库存低位叠加中美贸易战缓和、锌价格大幅走高

据百川资讯监测，周一锌产品价格大幅上涨；锌精矿最新报价17120元/吨，较上一日上涨4.9%；锌锭最新报价21980元/吨，较上一日上涨4.82；锌合金最新报价23610元/吨，较上一日上涨4.47%。期货方面，周一沪锌主力合约ZN1902，早盘一度触及涨停，最高报21275元/吨，近两日最大涨幅达到7%。

相关概念股：锌业股份(000751)、盛达矿业(000603)、驰宏锌锗(600497)





3、贵州开磷大幅上调磷矿石价格、供应减少产业景气复苏

据报道，我国磷矿石主要生产基地贵州开磷宣布，12月5日起执行磷矿石新价，29%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至470元/吨，30%品位磷矿石车板价(含税)上调80元至500元/吨，猫儿沱30%品位船板含税价上调80元至570元/吨。

相关概念股：

兴发集团(600141)为国内最大的磷化工企业之一，目前拥有1.3亿吨磷矿石储量，磷矿石年产能为150万吨。

六国化工(600470)定增募资2.5亿元全部用于增资六国矿业，实施80万吨/年磷矿采选项目。









4、11月重卡销量环比增7%同比增速结束下滑态势





据第一商用车网，11月份我国重卡市场共计销售各类车型8.6万辆，环比10月上涨7%，比上年同期的8.5万辆增长1%，成功止住了今年下半年以来连续下滑的态势。天然气卡车贡献明显，11月份仅一汽解放和陕汽就分别销售天然气重卡超过5000辆。部分企业看好明年一季度市场，做了一部分库存和备货，也在一定程度上推动了该月重卡销量的同比正增长。





相关概念股：





潍柴动力(000338) 是国内柴油发动机龙头。





中国重汽(000951) 11月订单情况开始明显攀升，全年重卡及发动机销量均有望达到正增长。









【要闻】

1、李：实施更大力度减税降费 适度扩大内需

2、证监会：进一步加强债券执法工作 有效查处债券违法违规行为

3、易纲：货币政策要根据形势变化灵活适度调整 加强逆周期调控

4、腾讯音乐料在美国IPO中发行8200万份ADS 发行价区间13-15美元

5、湖北将设立百亿元上市公司纾困基金 首期规模40亿

6、碧桂园：前11个月合同销售金额同比增长29.52%

7、上海召开市政府常务会议：研究深化科技奖励制度改革

8、深交所王红：力争实现深市ETF期权零的突破

9、中证协：又有第一创业(002797)证券等5家证券公司已完成协议签署 并承诺自愿出资

10、央行等三部委：强化监管执法 建立统一的债券市场执法机制

11、自然资源部：前三季度海洋经济运行稳中有进 全国海洋生产总值同比增6.8%

12、证监会与香港证监会就跨境受监管机构监管合作及交换信息事宜签署谅解备忘录

13、浙江：组建上市公司维稳发展支持基金 首期融资100亿





14、美股全线收涨 道指涨近300点









【今日复牌】

三毛派神(000779)、中原特钢(002423)、永泰能源(600157)





【增减持】

西藏药业(600211)：拟以不超40元/股价格回购1.95%公司股份

比音勒芬(002832)：拟以5000万元-1亿元回购股份

博威合金(601137)：已累计回购逾9400万元股份

柯利达(603828)：拟以6000万元-1.2亿元回购股份

孚日股份(002083)：持股5%以上股东拟减持2.2%公司股份

硕贝德(300322)：董事林盛忠拟减持不超230万股

铭普光磁(002902)：持股4.5%股东合顺投资拟6个月内减持不超过1.125%





【个股公告】

克明面业(002661)：控股股东转让公司9.75%股权 引入战投湖南资管

牧原股份(002714)：拟非公开发行4.17亿股A股 募资总额不超过50亿

金冠股份(300510)：子公司与顺丰签订战略框架协议

青岛金王(002094)：参股公司青岛银行IPO获证监会核准

天原集团(002386)：控股子公司收到江安县政府科技环保补助资金1538.59万元

中超控股(002471)：中标8亿元国家电网项目

南天信息(000948)：中标1.78亿元采购项目

海波重科(300517)：签署4.62亿元合同 占2017年营收的114%

*ST信通(600289)：不存在控股股东拟先化解上市公司50亿元债务的方案

围海股份(002586)：控股股东被证监会宁波监管局出具警示函

达威股份(300535)：募集资金账户部分资金被冻结

元力股份(300174)：1.1亿元转让广州创娱 公司商誉预计减少1亿元

国城矿业(000688)：拟使用不超1.5亿元开展期货套期保值业务

风神股份(600469)：拟8000万元转让黄海有限100%股权及相关债权

丽珠集团(000513)回应“芬太尼”报道：相关项目已主动终止





【解禁】

金财互联(002530)、太阳纸业(002078)、欧普康视(300595)、东湖高新(600133)、安记食品(603696)、中储股份(600787)、凌钢股份(600231)、歌华在线、道森股份(603800)、邦宝益智(603398)



