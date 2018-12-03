A股求爷爷告奶奶了半年，没什么动静，结果忽如一夜春风来，仅仅一个周末四大利好齐聚，让大A突然有如喝了八瓶红牛兑的汇源肾宝，雄了起来。





第一，毫无疑问是中美谈判落地，90天窗口期开启。诚然谈好谈坏那都是后话，但是A股这小心脏这跳啊，根本不等你的后话。早盘直接2%的高开，一副饥渴的表情写满了整张脸。丑陋吗？丑陋。但是又恰如其分。A股历史上，没有哪一年低迷到连个10%的波段行情都没有过，但是今年做到了。除了年初一波毫无参与性的加速赶顶，全年一直在跌。整整一年，金融行业快要饿死了，游资快要饿死了，机构都快饿死了，散户投资者谈不上饿死也是嗷嗷待哺。这个90天的窗口期，至少表明会有相当长的时间外面的消息不会烦市场了，从这个角度讲，90天本身就是利好。





第二上交所同一天内两次谈及科创板，暗示草案完成，同时召开科创板+注册制座谈会。上交所现在对科创板真的是使出浑身解数了，毕竟之前就考虑过弄什么战略新兴板来和创业板抢生意，眼下又是钦点的新方向，当然要快马加鞭。有人说科创板和注册制未必能怎么样。我不同意，科创板最大的战略意义其实与当前的政策方向完美契合，就是留住优质民企。对于民企上市，蔚来汽车在美国上市是一个转折点，我们不能一方面怒斥A股不作为，一方面总是将优质企业拱手让人。所以科创板的成立本质上是希望把孵化期的优质企业留住。这样一块试验田，如果真的能够搞得好，那么就是给A股引入活水的重要渠道，增量的优质资金，和增量的优质企业，不恰恰是A股所需要的吗。而反观市场本身，科创板是本轮拉升在垃圾股反弹之后的第二个重磅热点，也是目前权重中进攻性最强的券商股的药引子，这个位置再热一把，对市场肯定是有助益的。





第三是中金所第三次放开股指期货交易，目前期指基本上没有限制了。当然对于股指期货的争议很多，我们周末在永源财经里面都谈到了，不过承认争议的同时，也要承认，目前的点位确实是足够好。2600点恢复期指交易，本质上是在鼓励做多。所以今天早盘大家看到资金流入排名前十的，清一色都是大权重。这说明很多观望资金开始动作了。对于机构而言，缺少期指本质上确实就是缺少对冲工具，而没有对冲风险工具，机构也没法放开手脚做多，这也是为什么本轮明明政策大反转游资快速进场，但是机构却迟迟不动的原因之一。相比于外资能够通过跨市场工具对冲风险，国内机构在期指受限的情况下，显然更加处于劣势。所以目前的放松，未尝不是好事。而至于期指的诸多问题，至少还是有调整的时间和空间的。





第四，险资时隔三年举牌，从野蛮人害人精，到欢迎您救世主。昨天新人换旧人的牛夫人变成了今天陪着看月亮的小甜甜。别的不说，险资能这么搞说明监管层面多部门已经达成一致，而目前险资持仓比例只有12%，按照权益类最高30%的比例计算，还差得远。如果监管层面确实达成一致，以纾困的名义入市，这确实是一波真正意义上的增量资金！





所以四大利好之下，市场自然大杀四方。而一个高开之后，很多朋友又坐不住了。这个位置这个十字星是不是真的是启明星呢？我们觉得大家倒不妨耐心一点。从全天来看，量能确实有明显放大。但是反弹目前很难说是真正意义上的强势。几个问题要注意。





第一个，是午后开始出现的量能急剧萎缩。跟风资金并没有想象中的猛烈。

第二个，是板块上面的大比例分化。这与第一点结合来看，几乎是一致的，全天只有5G板块真正表现出了强势姿态。而除此之外，领跑板块上面绝少集中涨停的品种。更像是一场高开之后，强势股无法追入后退而求其次的普涨格局。

第三个，技术面上指数正好被下跌趋势线阻拦。这一位置是一月份见顶后最重要的趋势线压力。短线能否强势消化，非常重要。

所以总的来说，我们迫切希望这是一波反弹的开启，而A股各方面也确实符合反弹的条件。但好事将近更不可操之过急。真正的反转出现时不存在踏空，所以大家也不需要担忧错过机会。明天市场很关键，如果能够极好的处理上述问题，那么A股将真正进入一个赚钱的时刻！



