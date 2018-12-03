旱时旱死，涝时涝死。这几乎成了A股最好的写照。周末几件大事，让资金突然又相信了爱情。





第一中美谈判落地，90天窗口期开启。你甭管说后面谈成什么样，至少A股因为这个破事儿已经担惊受怕小一年，回首过去，没有哪一年低迷到连个10%的波段行情都没有过，反观2018年，只有年初8%的反弹，还是蓝筹加速赶顶几乎对机构而言，没什么赚钱效应的一波拉升。整整一年，大资金都快饿死了。这个90天的窗口期，应该说本身就是利好。





第二上交所同一天内两次谈及科创板，暗示草案完成，同时召开科创板+注册制座谈会。上交所现在对科创板算是不遗余力，可以理解，毕竟之前就考虑过弄什么战略新兴板来和创业板抢生意，眼下又是钦点的新方向，当然要快马加鞭。有人说科创板和注册制未必能怎么样。我不同意，一块试验田，如果真的能够搞得好，那么就是给A股引入活水的重要渠道，而活水和优质企业，恰恰又是A股所迫切需要的。





而不可否认，科创板是本轮拉升在垃圾股反弹之后的第二个重磅热点，也是目前权重中进攻性最强的券商股的药引子，这个位置再热一把，对市场肯定是有助益的。





第三是中金所第三次放开股指期货交易，目前期指基本上没有限制了。当然对于股指期货的讨论很多。但是我们认为首先要明白，当前点位不是5000点，而是2600点。这个位置开放期指，明显有利于机构资金进场。对于机构而言，最显然的就是当缺少对冲工具的时候，做多热情也会受到限制。而相比于外资能够通过跨市场工具对冲风险，国内机构在期指受限的情况下，显然更加处于劣势。所以目前的放松，未尝不是好事。





第四，险资时隔三年举牌，从野蛮人害人精，到小甜甜救世主。果然一切都是生意。不评价监管，只说险资这个真正有实力的帮手来了。





所以四大利好齐聚，资金有点小鹿乱撞。早盘高开得毫无悬念，但之后的走势，略微能看出芳心大乱的意思。从市场早盘资金流向来看，做多资金一是过于分散，二是主线太乱，都有扫自家门雪。不少个股在涨4%附近已开始出现买方力度减弱。这时反而要谨慎做多了。





其实对于A股来说，最关键的不是眼下——这个位置的反弹应该是众望所归，如果监管上没有什么额外的利空，我们认为这一波反弹还是值得期待。A股真正应该关注的是未来。左右真正长牛出现的决定性因素应该是IPO能够制度性的改革、90谈判究竟如何敲定，以及科创板作为试点能否真正意义上的为A股引入活水





我们最希望看到的是，在市场反弹的同时，制度性改革的全面推进，而千万不要因为反弹，延后了A股蜕变的机会。



