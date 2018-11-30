午后创业板品种拉升，主板方面券商启动，拼了老命给指数拉上去20个点，周五市场收红。这个收红来之不易。甚至让人有一种——市场真实强势强悍强到不买浑身难受。但是仔细看看一周的指数波动，大起的前提往往是前期的大落。我们面对周五的拉升只能给三个评价。



第一，对G20的一种维稳信号，毕竟G20上面我们要和谁碰面是尽人皆知，碰面之前还没尬聊国内股票市场先崩了？这叫怎么回事？所以面子上要过得去，不能显得A股太软。这是一层考量



第二，对IPO的一种面子工程，毕竟又到了周五嘛，大家都懂得。该I的PO总是要来的。虽然雷打不动有点冷漠，不过之前也说过，对市场实质影响不大。但是面子上还是要过得去，所以努力拉上证50保一个阳线，合情合理。



第三，部分资金对赌中米会谈，其实最近几个交易日，市场的核心就在这场会谈上，看空的拉升农业、猪肉、黄金。看多的拉升科技、5G、知识产权。但是本质上都是在对赌这场会谈之后传递的信号。



周五收盘之后，周线和月线的收官结束。周线级别走出缩量阳十字星，而月线级别则是一枚放量阴十字星，这很有意思。尤其月线层面，通常放量星线出现往往意味着行情拐点将至。毕竟表现着当前位置资金告别单边情绪开始出现较大的分歧。但此次放量星线的成因比较尴尬——是游资的大幅移动带出的。所以这就比较要看后续能否有长期资金跟随的波动。这也是下周市场的一个看点。



对于12月行情来说，我们统计了过去14年的沪指12月波动，7涨7跌，各打了五十大板。所以，很多朋友担心年末资金紧张，其实也不是一定的。毕竟18年的前面十个月已经走出了绝大多数年份都罕见的连续下跌——过去我们说行情太差，每年大盘总要有一个10%左右的吃饭行情。但是今年真的是，除了年初一波8%快速赶顶之外，全年都在下跌，也是创造历史。这样的背景下，毕竟金融行业也是要吃饭的，不能把一个行业搞到无饭可吃，全都饿死的地步，怎么看，都该有一波行情。



但是无论如何吧，我们能判断基本面，能够分析政策面，但是对于消息面的“概率云”无可奈何。周末的G20会面，是整个12月，乃至2019年行情的一个外围环境的前哨站。目前这个前哨站就笼罩在一片无法看清的云雾中。我们能做的，唯有耐心等待。



