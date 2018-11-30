周五早盘市场软绵绵的上涨，虽然收成红盘，但是不管从力度还是成交都乏善可陈。早盘沪指成交只有582亿，全天很可能回归1000亿下方成为反弹以来的地量。





早盘酿酒领跑盘面，五粮液涨价带动了整个市场的白酒股提升，但是从本质上看，白酒这一波调整够深，今天的领跑并没有脱离超跌品种的范畴。而除此之外，行业板块上涨幅第二的煤炭，领跑品种中国神华只有2%的涨幅，几乎是笑话。





所以其实早盘非常清晰能够看出来，市场在用绝少数的权重——上证50——进行护盘。而目的也是非常明确。要么是为了周末的政治因素献礼，要么是为本周IPO营造一个稍微不那么难看的环境。





但无论如何，能够看到真实的交易资金都在观望。市场所有的强势资金都选择等待之下，盘面乏善可陈。而游资在这个时间点的持股时间也会快速收窄，因为都清楚大家是在打时间差。因此不会有玩命连板给其他人跑路机会的因素存在。所以大量品种会有巨幅波动。





我们能够建议大家的就是管住手不要冲动。主力都在等待，您比主力还牛？如果不是，那么最好等周末出清之后，在做考虑。





市场目前对于会议上的中米接洽有着太高的期待。所以没什么好讲，一定是等消息面落地之后才会有新的动态出现。





而方向上，我们觉得不需要悲观。中米谈，谈好了当然是好事儿，谈得不好不坏我们反正也跌过了不会再跌，而且不好不坏肯定将来还要谈。真的谈崩了最次的情况。大家想一想上个月国务院收回了印花税减免的审批权。意味着至少国家手里面还有底牌能护盘。所以没啥可怕的，耐心等吧。



