【今日题材】

1、短视频行业呈现爆发式增长 产业链相关公司有望受益

据媒体报道，由中国网络视听节目服务协会完成的《2018中国网络视听发展研究报告》28日在成都发布。《报告》显示，截至2018年6月，我国网络视频用户规模达6.09亿，全年视频内容行业的市场规模预计超过2016亿元，同比增长39.1%。其中，短视频用户规模和使用时长呈现爆发式增长态势，带动行业市场规模迅速增长。短视频用户规模为5.94亿，占网络视频用户97.5%。

相关概念股：网达软件(603189) 、网宿科技(300017)





2、分散染料价格大涨、相关公司有望受益

据媒体报道，受中间体原材料价格上浮，环保压力不断加大，苏北染料企业限产停产的影响。即日起，分散黑ECT300%紧急上调10%至40元/KG，不排除特殊染料品种继续上调。月初，因中间体暴涨，酸性染料-标准LD黑140％价格上调至43000元/吨。

相关概念股：闰土股份(002440)、浙江龙盛(600352)





3、全球大宗商品剧烈震荡 风险偏好持续走低谨慎为上

11月29日周四，WTI原油盘中跌破50美元关口，创13个月新低；布伦特原油跌破58美元。而受美联储主席鲍威尔“鸽派”讲话影响，美元指数大幅走低，黄金价格急涨，重返1220美元/盎司关口上方。

相关概念股：

风险偏好下行打压市场估值，可适当关注贵金属板块，如山东黄金(600547)、湖南黄金(002155)等。

而油价下跌利好航空航运以及部分化工股，如东方航空(600115)、诺普信(002215)等。









4、中车集中式动车组获准生证、替代普速客车空间大





中车唐客时速160公里动力集中电动车组，近日获得由国家铁路局颁发的型号合格证和制造许可证，标志着时速160公里动力集中电动车组，具备了批量生产条件和商业运营资格。据介绍，动力集中电动车组可以在现有电气化普速铁路上通行，车辆运行速度较快。根据运行图模拟情况，每干公里运行时间比25T客车压缩约1小时，比25G型客车压缩4至7小时。





相关概念股：中国中车(601766)为动车组制造龙头，晋西车轴(600495) 主营铁路车辆零部件产品。









【要闻】

1、中共中央、国务院：统筹发达地区和欠发达地区发展 加快补齐基础设施短板

2、长三角企业基本已征集到位 筛选后预计在元旦前会公开发布

3、五粮液(000858)总经销产品将按度数、规格折算、制定出厂价 多个产品提价超10%

4、全国首个跨省5G视频通话今在长三角实现互联

5、外交部回应“美国贸易代表威胁将对中国出口美国的汽车加征关税”

6、央行：扩大债券市场开放 中国外汇交易中心与彭博公司合作正式启动

7、快讯：习近平乘专机离开西班牙前往阿根廷

8、基因峰会发布声明：贺建奎项目存缺陷 不应临床试验

9、财政部发布提前下达2019年普惠金融发展专项资金预算指标的通知

10、中国电视剧编剧委员会：今日前往广电总局与国家税务总局相关领导进行会谈

11、美股小幅收跌 道指微跌0.11%









【今日复牌】

东方新星(002755)





【增减持】

金龙汽车(600686)：控股股东拟增持公司不超2%股份

物产中大(600704)：控股股东拟增持不超1%股份

金龙汽车(600686)：拟增持公司不超2%股份

思美传媒(002712)：回购金额区间上调为2.5亿元至5亿元

新希望(000876)：拟6亿元至12亿元回购股份

云内动力(000903)：拟以1亿至-2亿回购股份

露笑科技(002617)：董事长提议1.5亿元至3亿元回购股份

浙江龙盛(600352)：拟5亿元至10亿元回购股份

海宁皮城(002344)：拟3600万元至6000万元回购股份

英可瑞(300713)：两股东拟合计减持不超4%股份

世纪天鸿(300654)：持股6.1061%的股东拟在6个月内减持不超过1.1069%





【个股公告】

隆平高科(000998)：股东新大新股份拟将5.24%公司股份转让给九三集团中垦投资

伊利股份(600887)：拟收购泰国冰淇淋公司 初始对价8056万美元

美凯龙(601828)：拟设立员工持股计划 员工筹资额上限1.1亿元

和佳股份(300273)：中标4249万元设备采购项目

日海智能(002313)：中标约3.6亿元重庆联通项目

润都股份(002923)：终止“厄贝沙坦胶囊生产线扩建项目”

乐视网(300104)：贾跃亭持股较6月30日减少4155万股

重药控股(000950)：公开挂牌转让参股子公司重庆医药工业研究院43.11%股权





【解禁】

高新兴(300098)、高乐股份(002348)、华东重机(002685)、开创国际(600097)



