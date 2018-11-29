昨天说涨的底气不足，今天果然就泄气了。涨得少的沪指小跌，涨得多的创业板大跌，集中上涨的5G领跌，还有一直在死扛的券商终于形成了暴跌。。。



集中下跌的原因说到底很简单——G20在即，市场风险偏好降低，而获利盘越多的板块资金流出越明显。



其实近期市场基本上是在围绕G20做文章。昨天5G与版权概念的启动本质上是对于中米谈判向好的一种预期。而到了今天市场全面回落，只剩下黄金、农业等明显的毛衣避险品种在走强。显然市场情绪倒向了另一个极端。



我们之前和大家讲过，越到了关键时间点，市场中的大资金越会进入一种观望态势，而游资做主角必然带来快进快出，并且会催生出大量一日游——因为这个环境已经没有击鼓传花的可行性。基本上就是骗一把就走的态度。而行情上面，之前反复讲，只有两条路能够突围，要么就选择一个利好足够强的低位板块，要么就直接回调以退为进。眼下看市场走的是后一种选择。



阳包阴是不是一种短线的弱势信号，是的。但是会不会预示着又一次不可抑制的下行？我觉得暂时不要想那么多。因为还是那个道理，目前所有的资金动态，都是看周末的G20消息。当然很可能中米的问题解决不可能依照一个会面就能简单成功。但是既然事件是不确定的，那么即为有好有坏。万万不会有全部资金都去赌只有坏的可能性。大跌会催生出套利空间。市场必然会自我修复。



因此我们认为短线还是可以先看2550的支撑力度。



目前唯一行情的两个变量需要关注。第一是券商。券商已经是目前最靠谱的权重。但是之前我们也讲过，本轮券商启动更多是短期政策利好的及时反馈。而非市场反转带来的盈利预期。资金选择在这个位置离开券商有避险的因素，但需要关注回调的持续性。目前看下一波拉升的发力点很可能还在券商，但短线如果持续回落，则会对指数构成较大压力。



第二是监管。监管压力是针对目前市场游资的最大不确定性。上周以来的调整很大程度上来自于监管升温带来的影响。如果看得见的手仍然管不住自己的手，那么这一波游资带动的反弹可能真的要再等一等。但是目前来说，这个还谈不上。



总的来说，我们更倾向于判断，周四的市场回调是对于近期获利盘的一次会吐，只不过G20的因素加剧了这种会吐在短时间内的集中爆发。A股大概率后面还将维持宽幅震荡。所以没必要过分的恐慌。暂时观望，等待下周消息面逐渐出清后，关注低吸的机会。



