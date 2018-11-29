昨夜美股形成较大级别反弹，核心是美联储主席鲍威尔在美股盘中的讲话，传递了超预期的鸽派信息，强化了市场对于明年春季停止加息的预期。而强势美元政策应该说是今年以来新兴市场从货币到股票再到大宗商品甚至比特币崩盘的重要因素。美元的暂停加息信号对包括美股在内的所有资本市场都是一个好消息。





早盘市场走势只能说疲弱。受到美股强势反弹的利好，A股走出高开，但随后震荡回落，并且量能上面快速萎缩。早盘在第一小时在快速放量的情况下，整个上午的总成交居然与周三几乎维持在同一水平，缩量的力度可见一斑。





目前导致市场交投意愿极度萎靡的原因还是比较清晰，我们认为两点。





第一是不可否认上周以来监管重新升温对于游资的打压。而游资又恰恰是本轮反弹的核心资金。昨晚联创互联实际控制人发布送转预案，10转8.早盘不少资金在关注这家高送转新规后的首家标的，结果是第一个一字板高位炸板。资金快速选择跑路，回封失败。





不管是否是借势炒作，首先资金本身的态度还是比较明确的。





第二是G20峰会。昨天游资推动了一批标的，很大程度上是在赌G20峰会的预期。但是随着时间越来越近，博弈的不确定性在提升。因此早盘出现了中兴的回落。昨天上涨的5G品种走低，反观贸易战悲观情绪主导的农业和黄金则早盘有所表现。市场情绪紊乱，说明了临近消息落地的时间窗口。而整体市场的疲软也大约如此。我们认为大概率接下来不会有大动作了，小的局部战斗可以期待，但是大资金一定会等待周末消息落地之后才作进一步打算的。





而稳健的投资者也不妨再多等待一下。





总的来说，所有的资金都在等待靴子落地。目前已经进入倒计时，所以投资也不急于这一刻。



