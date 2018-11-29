【今日题材】

1、高通技术峰会将开 骁龙8150和5G重磅亮相

12月4-6日，第三届高通骁龙技术峰会将在美国夏威夷举行，届时高通骁龙8150将会正式登场。据悉，骁龙8150基于7nm工艺制程打造，原型机在Geekbench的单核测试中获得了3697分，多核基准测试中达到了10469分，远超麒麟980，即将追平苹果A12。另外，5G方面，一加手机作为合作伙伴被邀请在峰会上演讲，内容或涉及一加与高通合作的5G终端。相关概念股：

中兴通讯(000063)深化与高通合作，除了手机外，还加大针对交通及汽车市场的战略合作。

歌尔声学与高通签署合作协议，为客户提供基于高通820芯片的移动虚拟现实产品；

环旭电子(601231) 有望年内与高通签署合同，成立合资公司开发应用于手机、IoT的SiP产品。





2、光伏政策底已被验证、产业链龙头吸引力大增

前三季度，在光伏行业发展被控制的背景下光伏发电量增长了56.2%，弃光率下降2.7个百分点，说明光伏发电的消纳情况正在持续好转。同时，11月初召开的国家能源局座谈会透露，2019年中国光伏发电政策制定即将启动，“十三五”光伏发电规划有望大幅提升，这将对设备公司订单形成利好。光伏行业政策底已被验证，可提前布局行业龙头。

相关概念股：通威股份(600438)、隆基股份(601012)





3、非洲猪瘟或推动猪周期提前反转、可潜伏龙头

近期非洲猪瘟延续全国蔓延趋势，上海、北京地区首次出现非洲猪瘟疫情，内蒙古、湖南、黑龙江、江西、云南、四川新增爆发病例，给防控疫情增加不少难度。与此同时，农业部邀请40余家大企业开会，后面考虑收储以保障消费与产能消化。目前疫情进入南北皆陷的阶段，全国主产、主销区生猪进入全面禁运状态，销区供不足需价格上涨，产区演绎将影响整个周期节奏。

相关概念股：正邦科技(002157)、天邦股份(002124)、温氏股份(300498)





4、环保督查叠加进口受限稀土价格或步入上升通道

据百川资讯监测，近期稀土价格持续上涨。11月28日，氧化镝报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，近一个月涨幅已达到8.06%；镝铁报价124万元/吨，较上一日上涨2.48%，进一个月涨幅达到6.9%。在氧化镝的带动下，氧化镨钕、氧化镧、氧化铈、氧化铽等品种近期亦有1%-4%左右的涨幅。目前，场内大型企业集团有限产意愿，稀土市场行情好转。

相关概念股：盛和资源(600392)、广晟有色(600259)









5、毫米级全固态电池研发成功、应用不再局限于电动汽车





据报道，“全固态电池”出现了向生活和产业普及的可能性。日本著名电子企业TDK宣布已开发出数毫米见方大小的“芯片型全固态电池”，可反复充电1000次。目前已启动样品供货，正在完善量产体制。TDK希望首先把小型产品应用于家庭、办公室、工厂的空调和照明等。例如，嵌入温度传感器，取代纽扣型碱性电池。





相关概念股：





珈伟新能(300317) 已将固态电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。

国轩高科(002074) 在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。









【要闻】

1、李主持召开国务院常务会议 部署进一步发展养老产业推进医养结合

2、新发审委候选名单玄机：来自中介机构比例更高 结构变化是IPO改革的一部分

3、市场监管总局、证监会针对私募基金联合开展“双随机、一公开”抽查监管工作

4、海南离岛免税政策将对岛内居民无差别对待

5、上期所理事长姜岩：航运指数期货争取明年上线

6、百度多款产品出现访问故障 回应称正在紧急排查修复

7、相关人士：希望如期在明年5月启动个税递延养老制度试点转常规

8、深圳证监局：推动险资参与纾解上市公司大股东股票质押风险

9、广东珠三角水泥价格将迎来新一轮上调

10、湖北省委书记：全力解决融资难融资贵问题 已设立100亿元上市公司纾困基金

11、李强：努力把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表

12、银保监会就修改外资银行管理条例实施细则公开征求意见

13、FF披露造车账本：除恒大外皆为贾跃亭投资

14、美联储主席鲍威尔：加息的影响不确定 可能需要一年以上的观察

15、道指收涨逾600点 录得8个月以来最大单日涨幅





【今日复牌】

旋极信息(300324)





【增减持】

天创时尚(603608)：实控人等累计增持1.7%股份 完成增持计划

世纪星源(000005)：拟以5000万元-1亿元回购股份

合锻智能(603011)：拟以5000万-1亿元回购股份

柯利达(603828)：董事长提议6000万至1.2亿元回购股份

深振业A(000006)：深圳国资委方面拟增持不超2%股份

中国高科(600730)：拟择机减持国泰君安(601211)、上海银行(601229)股份

顺丰控股(002352)：股东拟减持公司股份不超过3% 不低于45元/股

东杰智能(300486)：控股股东姚卜文拟6个月内以大宗交易方式减持不超过4.95%

富春股份(300299)：实控人及其一致行动人拟减持不超过2%

大业股份(603278)：股东深创投和其关联方拟合计减持不超5.25%股份





【个股公告】

韦尔股份(603501)：近17亿元竞得芯能投资、芯力投资100%股权

日科化学(300214)：火速举牌后 鲁民投旗下企业拟再受让公司8.64%股份

联创互联(300343)：实控人提议年报10转8派0.2元

中国铁建(601186)：与遵义签订76.3亿元人民币的总承包合同

国科微(300672)：与中国长城(000066)、中电信息战略合作

旋极信息(300324)：明日复牌 继续推进收购合肥瑞成股权

飞乐音响(600651)：接受第一大股东母公司1.5亿元财务资助

天津松江(600225)：间接控股股东混改 拟通过股权转让引入战投

龙建股份(600853)：中标两项公路改扩建工程 金额合计超9亿元

平高电气(600312)：控股股东签订近17亿元项目合同

长虹美菱(000521)澄清：与独角兽深兰科技合作并未涉及资本层面

万华化学(600309)：12月份将下调中国地区MDI价格

天成控股(600112)：收到证监会《行政处罚决定书》

宁德时代(300750)：拟向银行申请总计不超过人民币1100亿元的综合授信额度

建设银行(601939)：拟与发改委共同发起设立战略性新兴产业发展基金，子公司拟出资53亿元





【解禁】

环能科技(300425)、赣锋锂业(002460)、达华智能(002512)、精华制药(002349)、神州长城(000018)、恺英网络(002517)、龙马环卫(603686)、新城控股(601155)、国新能源(600617)







