市场终于有点儿摆脱暮气沉沉状态的感觉。





但是还是不太够。





沪指1500亿成交，对比涨幅而言有点小儿科了，同时创业板的成交量更是如此。从技术上面看，沪指5分钟级别的压力应该在2597附近，周三的反弹很难说是强势站上，只能讲是再一次摸了摸。而创业板则干脆仍然处于压力位下方。所以今天的拉升，目前看更像是一个超跌之后的技术性修复。并且这个修复的力度并不突出。所以大家不妨多一点耐心，不要急着下判断。





而个股方面，也大约如此。新华传媒天地板带崩创投板块，群兴玩具、深赛格等高位股集体补跌，超华科技早盘跳水13%，午后又原路直线回封，但这种陡峭的玩法跟风资金并不多，尤其是小弟一样跟随上涨的恒大高新临近尾盘炸板回落，这就非常杀伤人气了。





资金流出创投之后在找新的方向。这里面海南因为免税额度提高受到资金关注，但是海汽集团海峡股份都是低位低价股，本质还是捡软柿子捏。





5G近期利好在发酵，今天广电因为申请牌照搅动一池春水，传媒股出现批量涨停。但是仔细看其实本质上还是超跌低价股。不过5G这块算是近期比较明确的利好方向，TMT里面传媒又是今年混的最惨的。接下来可以看看有没有持续性机会出现。





但目前我们看到的，从根本上来说，只能说是部分高风险偏好资金在赌G20之后的中米和解。比如今天走强的知识产权概念品种。但是更多的大资金都在观望。毕竟距离G20只剩下半周时间，资金都明白着急也没用何况也没几天了不用着急。所以目前的环境下，只适合风险偏好最高的投资者小仓位博弈。





其余的朋友建议还是等周末消息面确定之后再说。不过大方向没有改变。我们认为A股没问题。中米谈，谈好了当然是好事儿，谈得不好不坏我们反正也跌过了不会再跌，而且不好不坏肯定将来还要谈。真的谈崩了最次的情况。大家想一想上个月国务院收回了印花税减免的权利。意味着至少国家手里面还有底牌能护盘。所以没啥可怕的，耐心等吧。



