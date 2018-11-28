早盘市场翻红，但以拉升上证50来引导指数的走法，还是有点底气不足。





券商无愧为是权重中最好的抓手。之前给大家讲过但是早盘看除了中信建投有比较强的主动进攻特性之外，其他的走得似乎都比较被动。券商股的问题我们之前讲过。大券商业绩改善需要明确的趋势反转预期，目前来说这个还有点早。而小券商则因为弹性高，直接享受本轮各种政策关注下的反转。但问题在于这种依靠政策利好推进的反弹持续性要有待观察，券商到目前已经更换过三次拉升的龙头股。整体来说，还是不断在高低切换。这并不是一个太过强势的信号——虽然券商本身已经是最好的权重发力点了。





其他题材上面来看，早盘传媒领跑一波。昨天看有人调侃冯导去韶山拜了革命圣地，说华谊的事儿可能要落地。不过我们认为传媒股启动本质还是超跌。目前TMT里面传媒是今年最惨也是雷最多的，同样也是股权质押问题暴露最早的。游资的反复转场之间，找这种超跌方向也不是太过离奇。





但是还是要提醒大家游资这种事儿就像龙卷风，来得匆匆，去也匆匆。新华传媒昨天再发风险警示，并且很多人看龙虎榜发现是郭嘉队在出货，今天直接天地板按住吃面，创投又死一批，昨天天地板的国发今天也再度跌停。所以目前就是这种行情，你看着热闹，但是进去了就真是生死未卜的状态。





另一方面早盘知识产权概念异动，涨幅居前。看来有资金开始赌G20峰会的预期。知识产权是中米谈判的焦点之一。但是不是核心。但无论如何会议前大概率资金还是观望为主。





目前这个位置我们的观点不变，大幅向下的可能性很小，也很难跌下去。但是快速反弹的话，很可能是要等会议落地之后资金才会有动力去做。所以大家这个阶段就是耐心等待，不要着急，反正也没几天了。





至于大方向，我们认为A股没问题。中米谈，谈好了当然是好事儿，谈得不好不坏我们反正也跌过了不会再跌，而且不好不坏肯定将来还要谈。真的谈崩了最次的情况。大家想一想上个月国务院收回了印花税减免的权利。意味着至少国家手里面还有底牌能护盘。所以没啥可怕的，耐心等吧。





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