【今日题材】

1、5G频谱资源基本确定、行业投资有望提速

据媒体报道，中国工程院院士、FuTURE推进委员会主席邬贺铨在27日举行的2018未来信息通信技术国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。中国联通(600050)、中国电信将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源；中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源，另外，中国移动还有可能获得4.9GHz频段的100MHz频谱资源。

相关概念股：

通宇通讯(002792)国内天线龙头厂商，深度受益5G发展。

太辰光(300570)是领先的光纤连接器厂商。





2、宝马高续航纯电动3系车将国产、相关公司有望受益

据媒体报道，今年北京车展上，宝马发布了首款纯电动SUV—iX3，并表示新车将于2020年国产上市。日前有媒体从华晨宝马官方获悉，企业还将投产基于全新一代长轴距3系(车型代号G28)打造的纯电动车型，年产能达到26.64万辆。纯电动3系将搭载宝马第5代动力电池技术，参考此前海外数据，其综合续航里程将超过480km，续航水平将超过特斯拉旗下的畅销车型，达到市场领先的水准。

相关概念股：

均胜电子(600699)是宝马新能源汽车BMS独家供应商。

得润电子(002055) 公司新能源汽车车载充电机已为宝马供货。





3、全球首个无人机操作标准草案出炉 明年纳入ISO标准体系

据报道，为了帮助建立全球统一的规范，国际标准化组织(ISO)日前发布了全球首个无人机使用标准草案ISO/CD 21384-1，该草案将在明年1月21日前向公众征求意见，随后公众咨询期截止，预计明年晚些时候纳入ISO标准体系。ISO希望该草案能为全球无人机制造商和操作者提供最好的指南，同时表示还将对无人机研究技术、制造质量和交通管理等进行更深入的规范。

相关概念股：雷柏科技(002577)、山河智能(002097)









4、新能源车销售火爆、主流锂电厂商满产运行





上证报资讯调研获悉，由于新能源车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。比亚迪(002594)位于惠州和深圳的两个主要工厂均是满产运行，青海工厂也正全力提升产能。给东风汽车(600006)进行深度配套的鹏辉能源(300438)也出现产能紧张。亿纬锂能(300014)目前订单充足，戴姆勒的订单将在2019年实现批量交付。





相关概念股：





宁德时代(300750) 是全球领先的动力电池系统提供商，前三季扣非后净利同比增88.71%；

先导智能(300450)是国内锂电池设备龙头，转型整线模式后已有大订单落地，具有较强的核心竞争力。









5、海外TDI装置临时停车、国内产品报价上调





受莱茵河水位过低影响，巴斯夫位于德国路德维希港的30万吨/年TDI装置26日起临时停车，暂未确定何时重启。国内市场方面，上海科思创最新指导价执行23000元/吨，较上周提涨1000元/吨，公司生产装置已于11月15日全线停车检修，持续45天左右。





相关概念股：





沧州大化(600230)主营TDI产品。





万华化学(600309)旗下有TDI产能将投产。









【要闻】

1、外交部发言人：中美元首会晤在即 希望美方努力推动此次会晤取得积极成果

2、一行两会发布完善系统重要性金融机构监管指导意见：提出附加资本要求和杠杆率要求

3、中科院学部关于免疫艾滋病基因编辑婴儿的声明

4、财政部：明年起取消百万千瓦级核电机组等装备免税政策

5、新华社：“史上最严停牌新规”来了 向任性停牌说“不”

6、发改委同意新建山东菏泽民用机场 总投资18.23亿元

7、1-10月国有企业利润总额28031.4亿元 同比增长17.3%

8、四川证监局五条措施支持民营经济发展：推动民营企业登陆科创板

9、OPPO宣布明年投100亿研发加码5G

10、科技部：属于被明令禁止的 将按照中国有关法律和条例进行处理

11、魏桥采暖季电解铝停产10%

12、上周新增投资者数24.16万，前值为24.57万，比减少1.67%

13、湖北筛选摸底科创板后备企业

14、10月规模以上工业企业利润同比增长3.6%





15、证券日报头版：A股迎来三大增量长期资金





16、美股低开高走 道指收涨逾百点









【今日复牌】

延安必康(002411)、金字火腿(002515)、易尚展示(002751)、科大国创(300520)、三维股份(603033)





【增减持】

横店东磁(002056)：拟以1.5亿-3亿元回购股份

安靠智电(300617)：拟以5000万元-1亿元回购股份

鹏欣资源(600490)：拟0.75亿至1.5亿元回购股份

百润股份(002568)：拟1.5亿元至3亿元回购股份

安妮股份(002235)：董事拟减持不超1.39%股份 用于办理股权解押及履行业绩补偿义务

赛意信息(300687)：股东珠海高瓴天成拟3个月内减持不超过3%

立昂技术(300603)：中泽嘉盟计划减持不超2%股份

金徽酒(603919)：英之玖拟减持公司不超3%股份

西部黄金(601069)：大股东拟减持不超1%股份

锦富技术(300128)：股东李季所持部分公司股份遭遇平仓被动减持





【个股公告】

汉商集团(600774)：阎志拟要约收购公司9.5%股份 或致控制权变化

铁汉生态(300197)：公司拟筹划引入国资战略股东

国立科技(300716)：控股股东、实控人获东莞市政府资金救助

岭南股份(002717)：预中标7.97亿元EPC项目

雪浪环境(300385)：预中标1.76亿元设备采购项目

任子行(300311)：减持中新赛克(002912)128万股 收益约7275万元

美锦能源(000723)：年报预增59.63%-87.81%

航锦科技(000818)：2018年度净利预增88%-135%

新华传媒(600825)：股价涨幅巨大 公司对外投资对公司影响较小

广田集团(002482)：控股股东终止收购帕玛斯

信威集团(600485)：拟11月28日起继续停牌 预计继续停牌时间不超过三个月

德豪润达(002005)：起诉苹果孙公司等6个单位 要求赔偿5亿元

一汽夏利(000927)：逾29亿向控股股东出售天津一汽丰田15%股权

易尚展示(002751)：股票明日复牌，各方将继续推进本次战略投资相关各项工作





【解禁】

华自科技(300490)、恒大高新(002591)、隆基机械(002363)、全信股份(300447)、舒泰神(300204)、中航资本(600705)、合力科技(603917)



