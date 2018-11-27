完美了，市场折腾了一天，几个主流指数加在一起，怕不是都没有1%的波动。沪指怒跌1个点也是比较服气。

两市41家涨停股仔细看了看都是超跌，并且都是头板，没有一家连板品种。风险偏好在大幅下行。

风险偏好下行的原因有两点，其实和上周没什么太大不同。其一是监管趋严之后作为本轮反弹最主力资金——游资本身开始选择落袋为安。这里面监管压力和热点品种的高位形成共振。而低位品种又缺少足够的政策关注度来抵消资金对于监管的观望情绪。于是又是那句老生常谈——有利好的都在高位并且是监管强压的方向，低位的没什么监管压力的又都没有足够的利好。于是高低切换和板块切换这个位置做的都不太好。

其二是消息层面G20峰会的临近。本周末A股将迎来重大的国际事件，11月30日至12月1日，二十国集团(G20)领导人第十三次峰会将在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯举行。而此次中米领导人又将在峰会上碰面，预期中毛衣问题如何解决就在此。所以市场非常关注这个消息。而对于这种充满了不确定的时刻，既然之前已经有盈利而且你又开始打压，那么自然是要先出来为敬了。

所以大家最终看到的，就是左侧交易的品种趴在地上装死，最终死在了左侧。渴望右侧交易的类别在第一天异动之后，第二天悉数高空爆炸——昨天追板的资金今天都要关灯吃面。

目前资金都在等待，等待一个有足够利好但是位置又不太高的品种出现盘活整个市场和资金。我们也建议大家多等待一下这样的机会。

而另一方面如果没有这种机会，那么最好的出路反而是以退为进，2550对于资金来说是目前较强的支撑，如果迟迟无法获得上攻动力，多头倒不如后退一步让出空间，吸引更多资金进场。

总的来说，向下空间不大，但是资金比较散。这种时候就看哪一方率先振臂一呼了。

不过我们对于市场判断没有变化，目前A股已经拿稳了估值底和政策底，等待的其实只是市场底，而针对市场底而言，技术分析的实战意义更加重要。

所以这个位置我们推出《厚德技术精讲课堂》周末已经给大家做了重点预告，一波超级福利发送中。有兴趣的朋友，可以关注

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