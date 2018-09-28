好了，节前收官最终还真是来了个翘尾。不过说实话意义不大。







消息面平静，基本上所有资金都在等着过节。该走的资金早已经完成离场，因此最后时刻拉小阳线反而看上去并不费力。





大家能够看到今天的盘面热点还是相对比较分散。大权重拉指数的玩法在节前最后一天出现，确实是比较超预期。如果不是资金赌节后消息面有利好，那么要么就是本轮反弹资金的心气高，志不在此。毕竟机构持有权重品种很少有做短线，短期拉起来很难真的获利，都是来来回回坐电梯。





要么就是为了呼应一下某会：八成股民对证监会投资者保护工作表示肯定——的一番说辞吧。不知道这个数字是怎么算出来的。一边说散户贡献了A股80%的交易额，一边说90%的散户亏钱，一边还要80%的投资者对投资者保护工作表示满意。。。





节前其实真正能够在盘面上反映市场情绪的应该是超跌次新板块的上涨。还是跌多了，盘子小，筹码分散，于是受到最后一批活跃资金的追捧，不过总的来看也是修复为主，如昨天股权一字板撤单的江苏索普今天反包修复，修仙归来的宝德股份今天修复，雅运股份修复等等，真正属于主动进攻的其实只有新能源汽车这一条明线，锋龙股份的连板，北汽蓝谷早盘的秒板以及众多的助攻才是今天更强的线路。







整体来看，还是赚指数不赚钱的走法。对于节日来说，这很正常。所以无论如何，大家开心过节吧。大A收了国庆红，算是非常讲究了，对于反弹来说，我们认为市场在节后将再次面临方向选择窗口，但是继续向上的概率还是偏大的。不过这些都不重要，重要的是，9天假期，有史以来最长的休市，在此也代表团队所有人员，祝大家国庆节快乐。





好好休息，养精蓄锐，我们节后继续并肩作战。



