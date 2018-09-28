消息面平静，过节气氛浓厚，该走的资金已经走了，于是节前小翘尾。





说实话，这个翘尾的意义不大。早盘几乎全部是金融股在拉升上涨。大权重来一个爱国国庆红自然是喜气洋洋，但是市场很难真正感受到赚钱效应，甚至本轮反弹至今都如此。





大家讲机构做多权重，然而机构持有权重品种很少有做短线，大部分都是来来回回坐电梯，而中小股民又很难真正在蓝筹行情里面走出什么赚钱效应。所以反弹更多的是稳住人心，开心过节，至少节前要映衬出，80%投资者对投资者保护工作认可的成绩吧。





对于市场目前的点位，既补了缺口，也开始显露压力，节后随着消息面出清后的空窗期来临，将再度面临方向选择。我们认为这个位置到不需要过分的担心，向上的可能性仍然很大。消息面上，虽然说富时罗素的利好落地，但是大家也要注意到一些细节——昨晚在MSCI强调会有增量资金进场A股之后，富时罗素也发出了新的召唤，称全球被动跟随配置的资金有25万亿，预计将来中国会有10%的比重，进场增量资金高达2.5万亿美元。。。





感觉A股可能确实是成了一个精神富翁，至少目前开始成为各路外资眼中的香饽饽。从数据上面看，目前A股的外资占比大概在6%，已经是左右市场最有话语权的资金之一，但对比日本股市，外资占比大概能达到30%。换句话说，至少A股在吸引外资的路上还有更多的路可以走。而随着未来外资占比的不断提高，全球资本定价的模式，必然会重建A股的估值体系，从这一点上说，富时罗素的利好也还不算消化干净。





总的来说，节前最后两小时交易时间，保持平常心吧，反弹还有延续空间，但也要看其他因素配合，不过无论如何，这些都应该留到节后的市场中在做判断。建议大家还是多看少动。



