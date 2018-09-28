【题材】





1、十部门联合印发促进邮轮经济发展意见 建设全球最具活力邮轮市场





9月27日从交通运输部新闻发布会上获悉，交通部、国家发改委等十部门联合印发《关于促进我国邮轮经济发展的若干意见》。明确提出到2035年我国邮轮市场成为全球最具活力市场之一，邮轮旅客年运输量将达到1400万人次，加快实现首艘大型邮轮建造。





上市公司中，涉足邮轮运营及制造的概念股主要有渤海轮渡(603167)、海峡股份(002320)等。





2、兽药原料迎来新一波涨价潮 相关公司盈利有望改善





据中国兽药饲料交易中心数据监测，今年下半年以来兽药原料价格持续上涨，近期部分原料呈现加速上涨态势。兽药原料价格指(VPI)数持续走高，9月26日报96.72，年中以来上涨幅度已超过20%。兽用原料部分用量较大品种如氟苯尼考、土霉素、硫酸新霉素等原料供应持续紧张。土霉素继前期创出历史新高后，中秋节后再度飙升两成，最新报价已达到125元/千克。





可关注，中牧股份(600195)、瑞普生物(300119)等兽药原料公司。





3、苹果力推eSIM卡功能 行业有望迎快速增长

据媒体报道，苹果将在iOS 12.1 beta版本中加入对eSIM的支持，在iPhone XS，XS Max和XR中eSIM可与传统的nano-SIM卡一起实现双卡双待。苹果发布了一份文档，列出了支持eSIM双卡双待的运营商。德国电信用户可以使用iOS 12.1中的eSIM功能为他们的iPhone添加两个SIM卡。

天喻信息(300205)已完成eSIM连接管理系统第一阶段全球移动通信系统协会安全标准认证；恒宝股份(002104)是运营商的SIM卡、eSIM及连接管理平台的核心提供商。





4、三千万年误差一秒 中国空间冷原子钟填补世界空白





据报道，中国空间冷原子钟已经完成了所有计划内科学实验内容，圆满完成预定的任务目标，成为全世界唯一成功在轨运行的空间冷原子设备，也是目前在空间最高精度的原子钟，填补了世界相关领域空白。





相关概念股有天奥电子(002935)、合众思壮(002383)等。

【要闻】

1、方星海：中国股市不缺资金，缺的是长期资金。将加快完善QFII机制、交易结算等制度改革。

2、富时罗素CEO：中国股票未来有望在富时新兴市场指数占过半权重，五到十年内会有2.5万亿美元增量资金流入中国证券市场。

3、证监会阎庆民表示：八成以上投资者对证监会投资者保护工作成效表示肯定。

4、上交所总经理蒋锋：已完成沪伦通方案的制定，将持续探索互联互通机制。

5、深交所首席风控官张兆义：将进一步完善境外投资者服务体系建设。

6、财政部、税务总局：社保基金及养老金和金融商品转让收入，免征增值税；投资收入不征企业所得税；免征印花税。

7、十部门印发促进邮轮经济发展意见，目标2035年邮轮旅客达1400万人次。

8、能源局对全国风电项目进行摸底排查，不满足要求将被废止。

9、生态部环境部：京津冀对钢铁、建材、焦化、有色等实施采暖期错峰生产。

10、中国8月规模以上工业企业利润同比9.2%，前值16.2%。

11、上海共有产权房将扩围 ，非户籍常住人口也能申请。

12、交通部：加大交通基础设施补短板工作方案近期将印发。

13、北汽蓝谷(600733)复盘跌近37% 官方回应异动：原前锋股东追求获利退出。

14、银保监会副主席：遏制非法集资风险通过互联网扩散蔓延的势头。

15、美股收涨，纳指数上涨0.65%；COMEX 12月黄金期货收跌1.0%；WTI 11月原油期货收涨0.77%。

【复牌】

新力金融(600318)：拟定增募资4.03亿购买手付通99.85%股权 股票复牌

万华化学(600309) ：吸收合并万华化工没有异议股东申报行使现金选择权 股票复牌

鹏翎股份(300375)：已对重组相关文件进行相应的补充完善 股票复牌

【公告】

汤臣倍健(300146)：前三季度净利预增20%-40%

先达股份(603086)：前三季预增121%-130% 主导产品量价齐升

广电运通(002152)：控股公司中标2.82亿元雪亮工程项目

露笑科技(002617)：拟与俄罗斯彼尔姆地区在电动公共汽车方面合作

云海金属(002182)：拟参投年产100万只汽车镁轮毂项目

曙光股份(600303)：大股东完成协议转让 公司实际控制人变更

引力传媒(603598)：控股股东及其一致人拟提供不超1亿元财务资助

泰禾集团(000732)：10.31亿元收购南昌茵梦湖等三家公司股权及用地

欧亚集团(600697)：安邦集团、安邦养老将所持股份转让予安邦人寿

众泰汽车(000980)：与福特智能组建合资公司，提供网约车服务

春秋航空(601021)：认购南方航空(600029)非公开发行 A 股股票

金太阳(300606)：前三季度净利预降0%-6.98%

威唐工业(300707)：占总股本21%的限售股10月10日上市流通

桂林旅游(000978)：10 月 1 日起下调公司景区门票价格

高升控股(000971)：涉嫌信披违法违规 遭证监会立案调查

中弘股份(000979)：第一次提示公司股票可能将被终止上市

*ST上普：部分银行账户被冻结、部分资产被查封

【增减持】

欧菲科技(002456)：拟斥资5000万元-20亿元回购公司股份

闻泰科技(600745)：冯飞飞拟减持不超2.59%股份

英派斯(002899)：股东拟减持不超过2%股份

唐德影视(300426)：股东李钊、赵健拟合计减持不超2.33%股份

中宠股份(002891)：股东拟减持不超过2%股份

维维股份(600300)：股东章霖拟减持不超1%股份

思特奇(300608)：多名股东拟合计减持不超20.43%股份

保龄宝(002286)：永裕投资被动减持303万股，占总股本0.8%

【解禁股】

财信发展(000838)、东江环保(002672)、科达股份(600986)、张家港行(002839)、华银电力(600744)、建研院(603183)、三环集团(300408)、全通教育(300359)、易华录(300212)、供销大集(000564)、亚士创能(603378)、三聚环保(300072)、伟星股份(002003)



