今天又一个小ping火了，而恰恰，三个小ping讲的问题却都是相通的。





相信很多朋友看到了那篇流传的爆款文章——一个做航天以技术为第一生产力的国企里面，一个身份低于70%同事的基层副主任设计师（年薪12万），离职后跳到民企马上拿到百万年薪。然后更讽刺的是原来这个国企科研院所发现张童鞋走后自己的项目竟然瘫痪了？？于是向中央发公文哭诉——为了不拖累中国的航天登月事业，希望张小ping同志回来。。。





有幸邻居有切身在航天科研院所口儿里面任职的，聊了聊这方面的问题。先给大家讲讲技术体系，一个项目一般有一个总师、一个总指挥、三个副总、两个副总指挥、两三个总师助理、两三个主任设计师、两三个项目调度、三四个副主任设计师（就是张童鞋的位置）（兼职）、五六个主管设计师（兼职）、五六个普通设计师（兼职）。这儿说明下，兼职的意思是同时干别的项目。其实大家可以掰着手指头数数，张所任职的副主任设计师上面，有足足13~16个“领导”，从这个典型排位上就可以知道一旦拿到什么科技进步奖啦，发明奖啦，署名的话从前往后面署名，按照当前前十位有效的说法，该明白什么叫“活是你干的，但是荣誉和你没关系”了吧。





再说说管理系统，这真的是个好系统啊，出事了肯定技术问题，有成果了肯定管理的好啊，能不挤破头？邻居大哥当初也是技术派，后来熬不住，转了管理岗。眼下航天院所里面领导人数低于十个的所都不多了，室主任这个级别一般研究室最少四个吧。还有一堆项目办，规计处，领导办公室。这些人都是要评职称的，然后刚才给大家提到的奖项作用体现在这儿了，普通技术人员肯定比不过。国家不是不投入不改善技术人员条件，可是这样的布局，一缕阳光从上往下照，养分肯定都被树顶的叶子给吸收了，底层技术员连起码的折射辉光都晒不到了。





其实张小ping的遭遇，算是直接给了吴小ping一个....





这事儿最可怕的地方并不是说偌大国企科研院所的核心研究岗仅仅是基层技术员，也不是民企是不是不长脑子用百万年薪挖人。这事儿最可怕的地方在于——领导们甚至都不知道这样一个员工在日常项目中的地位，这样一个核心技术人员说走就走然后才发现自己的工程项目瘫痪了。。。





国企和民企谁的效率高？恐怕一目了然吧。。。





分享一个看来的故事：





2009年，马云带队去美国考察一些一流的公司，见这些公司，阿里考察团通常都会问一个问题：“谁是你们的竞争对手？到谷歌公司后，考察团也问了这个问题，对象是谷歌的创始人Larry Page，谁是谷歌的竞争对手？考察团本以为 Larry Page会说，微软啊苹果啊等等，都是它的竞争对手。但答案特别出乎大家的意料。Larry Page说，NASA（美国宇航局），Obama administration（奥巴马政府，当时奥巴马执政，这里应该指的是美国政府，包括国防部在内），是我的竞争对手。





考察团问为什么？他说，谁跟我抢人，谁就是我的竞争对手。Larry Page解释，我的工程师，Facebook、苹果来抢，我不怕。我们开更高的工资，给更多的期权，股权就好了。可是我的工程师去NASA，一年只有7万美金，只有我这里的五分之一。可我还是抢不过！我们谷歌描绘了一个很大的梦想，但美国宇航局的梦想，是整个宇宙，更大，做的事更好玩，把我们最优秀的工程师，给吸引走了。我们这的经理，年薪也是几十万美元，结果09年奥巴马上台意气风发，很多美国的人，居然愿意从政了。包括谷歌里面很多优秀的经理，放弃几十万的年薪，拿5万美金的年薪，去政府工作。





所以，Larry Page说，谁跟我抢人就是我的竞争对手。而且，这两个竞争对手，是我最难对付的竞争对手。





国企民企之争，从来不该是形而上的，也从来不存在刻在骨子里的孰优孰劣，市场经济的结果必然是高效吞并低效的，也不过仅此而已。









最后讲讲行情吧。距离春节九天休市的小长假，时间仅剩四个小时。这个时间点，市场开始更多的暴露出对于假期不确定性的观望情绪。





昨晚富时罗素和美联储加息的事情都平稳落地，没有太多意外，这两件事儿对于市场来说，已经都完成了充分消化，因此消息出清之后反而市场没什么更多的后续情绪。





但是对于中长期来说，我觉得大家的目光不妨放得长远一些。





第一是外围消息，入富的利好其实并没有真正被消化完，目前外资占A股比重大概在6%，已经超过社保的5%，几乎追平险资的6.7%，距离公募的8.4%也不算太远，后面随着MSCI带来的增量以及入富带来的增量，说不定外资甚至会成为A股市场最大的参与者。如此一来，海外市场所谓价值发现的模式和估值体系最终将通过外资的参与左右A股的价值发现。若如此，那么哪些估值底部的行业龙头们，前景还是可以期待的。





第二是美联储，加息还在继续，目前看美国经济和就业都好于预期，但是反而这个时候特没谱成了美联储一个炸弹，特没谱第二次公开指责美联储加息的政策。这个很罕见，毕竟美国一直以中央银行的独立性自傲，而历史上但凡对美联储发表相左意见的总统最终都难逃遇刺的结局。虽然遇刺什么的太夸张了，但是如果米国后院吵吵架，那么对于中国市场来说，也会是一个好消息。





第三是赚钱效应，市场近期反弹力度不素，但是赚钱效应比较疲弱，昨天涨超2%的品种只有不足360家，今天则更少。眼下长假将至，不建议大家这个位置再去搏一把了，做投资不是勤劳致富，赚钱也不急于这四个小时。



