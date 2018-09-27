周四的走势有意思了， 看似是隔夜的两个外围因素——加入富时罗素和美联储加息——在影响市场。实际上则不然。 我们慢慢来说。





昨夜应该说我们睡得正香的时候，两个事件最终落地。





一个是好事儿，A股确认纳入富时罗素指数，明年6月正式实施。另一个是美联储确认加息25个基点，实现了今年以来第三次，以及2015年12月以来的第八次加息。





看上去两个消息一多一空，但是实际上 两则消息对于早间盘面都没有起到实质性的作用。原因很简单——前期的一致性预期过于强烈，市场已经提前兑现了。





原本入富应该是一个重磅利好，并且A股入富让富时罗素的老对手明晟公司也有点坐不住，昨天MSCI主动表示扩大因子后大约会有660亿美元增量资金，这种表态比较罕见。看来也是急了。可想而知，A股的相对估值低位，对于全球基金来说都是一块肥肉，所以很多人都希望在这个位置跑步进场。但是这样一个消息却终究被太多人知道，目前信息传播太快入富之前基本上已经人尽皆知，那么也就没什么神秘感，应该算是利好兑现。





同理，美联储加息方面影响也还是有的，但是同样因为市场早已知晓，并且连续加息之后多少有点虱子多了不咬的感觉。因此仅仅只能算是兑现。





两个兑现的消息，对于市场来说，反而无法构成真正意义上的利好或者利空。但是消息兑现之后，对于资金而言， 更加清晰地问题开始显露出来，就是假期——在有一天半就是九天休市的十一小长假，资金面必须开始考虑小长假带来的不确定性影响。 加之此前指数层面已经有了比较大的涨幅，因此节前走出回落是合理的。





对于未来行情，目前抛开小长假因素不谈，我们说三点。





第一是外围消息，入富的利好其实并没有真正被消化完 ，目前外资占A股比重大概在6%，已经超过社保的5%，几乎追平险资的6.7%，距离公募的8.4%也不算太远，后面随着MSCI带来的增量以及入富带来的增量，说不定外资甚至会成为A股市场最大的参与者。如此一来，海外市场所谓价值发现的模式和估值体系最终将通过外资的参与左右A股的价值发现。若如此，那么哪些估值底部的行业龙头们，前景还是可以期待的。





第二是美联储，加息还在继续，但并非铁板一块。 目前看美国经济和就业都好于预期，但是反而这个时候特没谱成了美联储一个炸弹，特没谱第二次公开指责美联储加息的政策。这个很罕见，如果米国后院起火，那么对于中国市场来说，也会是一个好消息。





第三是赚钱效应，市场近期反弹力度不俗，但是赚钱效应比较疲弱 ，昨天涨超2%的品种只有不足360家，节前大力度是赚指数不赚钱，这很大程度在于入富预期带来的权重反弹。接下来权重可能要休整一下，能否保持反弹的重要任务，我们要看强势题材能否重生了。



